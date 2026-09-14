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    WashTec Akt: Transformation nimmt Fahrt auf – Führung wird schlanker

    WashTec richtet sich neu aus: Mit verschlankter Führung, klarer Kundenausrichtung und verlängertem CEO-Mandat treibt das Unternehmen seinen Wandel zum globalen Lösungsanbieter voran.

    WashTec Akt: Transformation nimmt Fahrt auf – Führung wird schlanker
    Foto: vadimborkin - 258917169
    • WashTec beschleunigt die Transformation vom Anlagenhersteller zum internationalen Lösungs- und Serviceanbieter mit kürzeren Entscheidungswegen und stärkerer Kundenorientierung.
    • Der Vertrag von CEO Michael Drolshagen wurde bis Ende April 2030 verlängert, um Kontinuität bei der Umsetzung der Strategie zu sichern.
    • Die Vorstandsstruktur wird verschlankt: Bis auf Weiteres bilden Michael Drolshagen (CEO) und Andreas Pabst (CFO) den Vorstand.
    • Arthur Wessels übernimmt die globale Verantwortung für Sales und Marketing; auch das mittlere Management wird neu geordnet und reduziert.
    • Für 2026 erwartet WashTec weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, getragen vor allem von den Bereichen Equipment und Service.
    • Die EBIT-Prognose wurde wegen Verzögerungen und Restrukturierungsbelastungen gesenkt: Erwartet wird nun eine EBIT-Marge von 8–9 % sowie ein rückläufiger ROCE.

    Der nächste wichtige Termin, 9-Monatsmitteilung 2026, bei WashTec Akt ist am 03.11.2026.

    Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,43 % im Minus.


    WashTec Akt

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    ISIN:DE0007507501WKN:750750
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