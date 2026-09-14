WashTec Akt: Transformation nimmt Fahrt auf – Führung wird schlanker
WashTec richtet sich neu aus: Mit verschlankter Führung, klarer Kundenausrichtung und verlängertem CEO-Mandat treibt das Unternehmen seinen Wandel zum globalen Lösungsanbieter voran.
Foto: vadimborkin - 258917169
- WashTec beschleunigt die Transformation vom Anlagenhersteller zum internationalen Lösungs- und Serviceanbieter mit kürzeren Entscheidungswegen und stärkerer Kundenorientierung.
- Der Vertrag von CEO Michael Drolshagen wurde bis Ende April 2030 verlängert, um Kontinuität bei der Umsetzung der Strategie zu sichern.
- Die Vorstandsstruktur wird verschlankt: Bis auf Weiteres bilden Michael Drolshagen (CEO) und Andreas Pabst (CFO) den Vorstand.
- Arthur Wessels übernimmt die globale Verantwortung für Sales und Marketing; auch das mittlere Management wird neu geordnet und reduziert.
- Für 2026 erwartet WashTec weiterhin ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, getragen vor allem von den Bereichen Equipment und Service.
- Die EBIT-Prognose wurde wegen Verzögerungen und Restrukturierungsbelastungen gesenkt: Erwartet wird nun eine EBIT-Marge von 8–9 % sowie ein rückläufiger ROCE.
Der nächste wichtige Termin, 9-Monatsmitteilung 2026, bei WashTec Akt ist am 03.11.2026.
Der Kurs von WashTec Akt lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,43 % im
Minus.
-2,33 %
-5,75 %
-2,84 %
0,00 %
+4,85 %
+13,74 %
-31,39 %
-2,67 %
+232,22 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte