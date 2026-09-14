Goldman Sachs Group Aktie weiter auf Talfahrt - -3,52 % - 14.09.2026

Die Goldman Sachs Group Aktie ist bisher um -3,52 % auf 855,10€ gefallen. Das sind -31,20 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Goldman Sachs ist eine globale Investmentbank und Vermögensverwalterin. Kerngeschäft: Investment Banking (M&A, Kapitalmarkt), Wertpapierhandel, Asset & Wealth Management, Investment Research. Starke Marktstellung im globalen Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America. USP: hohe Deal-Kompetenz, starke Marke, Elite-Kundenbasis, breite Produktpalette.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Goldman Sachs Group insgesamt ein Minus von -7,64 % zu verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um -4,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,26 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +17,60 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich -0,21 % im Plus-Minus-Bereich. Goldman Sachs Group entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Goldman Sachs Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,97 % 1 Monat -6,26 % 3 Monate -7,64 % 1 Jahr +33,64 %

Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Stand: 14.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 291 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 248,60 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Barclays, JPMorgan Chase und Co.

Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,28 %. JPMorgan Chase notiert im Minus, mit -1,42 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -3,73 %. Bank of America verliert -5,12 % UBS Group notiert im Minus, mit -2,49 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Goldman Sachs Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Goldman Sachs Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.