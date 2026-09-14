Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 14.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Salesforce
Tagesperformance: +5,76 %
Tagesperformance: +5,76 %
Platz 1
Performance 1M: +23,63 %
Performance 1M: +23,63 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -3,62 %
Tagesperformance: -3,62 %
Platz 2
Performance 1M: -6,26 %
Performance 1M: -6,26 %
IBM
Tagesperformance: +3,62 %
Tagesperformance: +3,62 %
Platz 3
Performance 1M: +6,16 %
Performance 1M: +6,16 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 4
Performance 1M: -5,86 %
Performance 1M: -5,86 %
Microsoft
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 5
Performance 1M: -0,48 %
Performance 1M: -0,48 %
Walmart
Tagesperformance: +2,68 %
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 6
Performance 1M: -7,60 %
Performance 1M: -7,60 %
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte