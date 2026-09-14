Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 14.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +15,44 %
Tagesperformance: +15,44 %
Platz 1
Performance 1M: +5,92 %
Performance 1M: +5,92 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +14,75 %
Tagesperformance: +14,75 %
Platz 2
Performance 1M: -15,82 %
Performance 1M: -15,82 %
Teradyne
Tagesperformance: -11,04 %
Tagesperformance: -11,04 %
Platz 3
Performance 1M: -10,94 %
Performance 1M: -10,94 %
Astera Labs
Tagesperformance: -9,98 %
Tagesperformance: -9,98 %
Platz 4
Performance 1M: -19,24 %
Performance 1M: -19,24 %
Fortinet
Tagesperformance: +9,90 %
Tagesperformance: +9,90 %
Platz 5
Performance 1M: -4,68 %
Performance 1M: -4,68 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -9,45 %
Tagesperformance: -9,45 %
Platz 6
Performance 1M: +0,73 %
Performance 1M: +0,73 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +8,99 %
Tagesperformance: +8,99 %
Platz 7
Performance 1M: -8,75 %
Performance 1M: -8,75 %
Autodesk
Tagesperformance: +8,35 %
Tagesperformance: +8,35 %
Platz 8
Performance 1M: -16,99 %
Performance 1M: -16,99 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -7,50 %
Tagesperformance: -7,50 %
Platz 9
Performance 1M: -5,19 %
Performance 1M: -5,19 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,79 %
Tagesperformance: -6,79 %
Platz 10
Performance 1M: +0,88 %
Performance 1M: +0,88 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,66 %
Tagesperformance: -6,66 %
Platz 11
Performance 1M: -18,39 %
Performance 1M: -18,39 %
Intuit
Tagesperformance: +5,92 %
Tagesperformance: +5,92 %
Platz 12
Performance 1M: -8,89 %
Performance 1M: -8,89 %
CoreWeave Registered (A)
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 13
Performance 1M: -19,51 %
Performance 1M: -19,51 %
Adobe
Tagesperformance: +5,50 %
Tagesperformance: +5,50 %
Platz 14
Performance 1M: -6,32 %
Performance 1M: -6,32 %
Workday (A)
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 15
Performance 1M: -8,53 %
Performance 1M: -8,53 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -5,33 %
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 16
Performance 1M: -14,77 %
Performance 1M: -14,77 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,26 %
Tagesperformance: -5,26 %
Platz 17
Performance 1M: -17,26 %
Performance 1M: -17,26 %
Copart
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 18
Performance 1M: +1,83 %
Performance 1M: +1,83 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 19
Performance 1M: -16,19 %
Performance 1M: -16,19 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 20
Performance 1M: +35,04 %
Performance 1M: +35,04 %
Netflix
Tagesperformance: +4,81 %
Tagesperformance: +4,81 %
Platz 21
Performance 1M: -2,08 %
Performance 1M: -2,08 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 22
Performance 1M: -16,07 %
Performance 1M: -16,07 %
Shopify
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 23
Performance 1M: -19,02 %
Performance 1M: -19,02 %
Palantir
Tagesperformance: +4,57 %
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 24
Performance 1M: -6,28 %
Performance 1M: -6,28 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: +4,56 %
Tagesperformance: +4,56 %
Platz 25
Performance 1M: -11,93 %
Performance 1M: -11,93 %
Honeywell Aerospace
Tagesperformance: +4,20 %
Tagesperformance: +4,20 %
Platz 26
Performance 1M: -7,37 %
Performance 1M: -7,37 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 27
Performance 1M: +0,71 %
Performance 1M: +0,71 %
Broadcom
Tagesperformance: -3,70 %
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 28
Performance 1M: -15,09 %
Performance 1M: -15,09 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -3,68 %
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 29
Performance 1M: +2,98 %
Performance 1M: +2,98 %
Meta Platforms (A)
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 30
Performance 1M: +12,43 %
Performance 1M: +12,43 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +3,66 %
Tagesperformance: +3,66 %
Platz 31
Performance 1M: +7,50 %
Performance 1M: +7,50 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -3,63 %
Tagesperformance: -3,63 %
Platz 32
Performance 1M: -11,63 %
Performance 1M: -11,63 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: +3,43 %
Tagesperformance: +3,43 %
Platz 33
Performance 1M: -2,22 %
Performance 1M: -2,22 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: +3,39 %
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 34
Performance 1M: -22,42 %
Performance 1M: -22,42 %
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