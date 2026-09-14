Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 14.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 14.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +15,42 %
Tagesperformance: +15,42 %
Platz 1
Performance 1M: +5,92 %
Performance 1M: +5,92 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +14,72 %
Tagesperformance: +14,72 %
Platz 2
Performance 1M: -15,82 %
Performance 1M: -15,82 %
Teradyne
Tagesperformance: -11,25 %
Tagesperformance: -11,25 %
Platz 3
Performance 1M: -10,94 %
Performance 1M: -10,94 %
Coherent
Tagesperformance: -10,61 %
Tagesperformance: -10,61 %
Platz 4
Performance 1M: -7,39 %
Performance 1M: -7,39 %
Corning
Tagesperformance: -10,58 %
Tagesperformance: -10,58 %
Platz 5
Performance 1M: -1,13 %
Performance 1M: -1,13 %
Coinbase
Tagesperformance: +10,40 %
Tagesperformance: +10,40 %
Platz 6
Performance 1M: +15,09 %
Performance 1M: +15,09 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -10,08 %
Tagesperformance: -10,08 %
Platz 7
Performance 1M: +25,61 %
Performance 1M: +25,61 %
Fortinet
Tagesperformance: +9,89 %
Tagesperformance: +9,89 %
Platz 8
Performance 1M: -4,68 %
Performance 1M: -4,68 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -9,87 %
Tagesperformance: -9,87 %
Platz 9
Performance 1M: +0,56 %
Performance 1M: +0,56 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -9,47 %
Tagesperformance: -9,47 %
Platz 10
Performance 1M: +0,73 %
Performance 1M: +0,73 %
Gartner
Tagesperformance: +9,46 %
Tagesperformance: +9,46 %
Platz 11
Performance 1M: -1,81 %
Performance 1M: -1,81 %
Autodesk
Tagesperformance: +8,39 %
Tagesperformance: +8,39 %
Platz 12
Performance 1M: -16,99 %
Performance 1M: -16,99 %
ServiceNow
Tagesperformance: +8,37 %
Tagesperformance: +8,37 %
Platz 13
Performance 1M: +5,53 %
Performance 1M: +5,53 %
GE Vernova
Tagesperformance: -8,23 %
Tagesperformance: -8,23 %
Platz 14
Performance 1M: -16,94 %
Performance 1M: -16,94 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: +7,91 %
Tagesperformance: +7,91 %
Platz 15
Performance 1M: +1,83 %
Performance 1M: +1,83 %
CIENA
Tagesperformance: -7,61 %
Tagesperformance: -7,61 %
Platz 16
Performance 1M: -23,99 %
Performance 1M: -23,99 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: +7,26 %
Tagesperformance: +7,26 %
Platz 17
Performance 1M: -10,40 %
Performance 1M: -10,40 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +7,07 %
Tagesperformance: +7,07 %
Platz 18
Performance 1M: +0,59 %
Performance 1M: +0,59 %
Eaton
Tagesperformance: -6,98 %
Tagesperformance: -6,98 %
Platz 19
Performance 1M: -8,44 %
Performance 1M: -8,44 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +6,92 %
Tagesperformance: +6,92 %
Platz 20
Performance 1M: +24,56 %
Performance 1M: +24,56 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: -6,88 %
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 21
Performance 1M: -12,10 %
Performance 1M: -12,10 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -6,86 %
Tagesperformance: -6,86 %
Platz 22
Performance 1M: -0,71 %
Performance 1M: -0,71 %
Lam Research
Tagesperformance: -6,82 %
Tagesperformance: -6,82 %
Platz 23
Performance 1M: -18,39 %
Performance 1M: -18,39 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -6,76 %
Tagesperformance: -6,76 %
Platz 24
Performance 1M: +0,88 %
Performance 1M: +0,88 %
Verisk Analytics
Tagesperformance: +6,60 %
Tagesperformance: +6,60 %
Platz 25
Performance 1M: -6,19 %
Performance 1M: -6,19 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -6,55 %
Tagesperformance: -6,55 %
Platz 26
Performance 1M: -20,97 %
Performance 1M: -20,97 %
Accenture Registered (A)
Tagesperformance: +6,08 %
Tagesperformance: +6,08 %
Platz 27
Performance 1M: +8,88 %
Performance 1M: +8,88 %
Intuit
Tagesperformance: +6,02 %
Tagesperformance: +6,02 %
Platz 28
Performance 1M: -8,89 %
Performance 1M: -8,89 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: +5,91 %
Tagesperformance: +5,91 %
Platz 29
Performance 1M: -2,92 %
Performance 1M: -2,92 %
Salesforce
Tagesperformance: +5,81 %
Tagesperformance: +5,81 %
Platz 30
Performance 1M: +23,63 %
Performance 1M: +23,63 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +5,79 %
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 31
Performance 1M: -5,78 %
Performance 1M: -5,78 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -5,63 %
Tagesperformance: -5,63 %
Platz 32
Performance 1M: -5,00 %
Performance 1M: -5,00 %
Adobe
Tagesperformance: +5,56 %
Tagesperformance: +5,56 %
Platz 33
Performance 1M: -6,32 %
Performance 1M: -6,32 %
Bank of America
Tagesperformance: -5,56 %
Tagesperformance: -5,56 %
Platz 34
Performance 1M: -8,30 %
Performance 1M: -8,30 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: -5,51 %
Tagesperformance: -5,51 %
Platz 35
Performance 1M: -0,68 %
Performance 1M: -0,68 %
Applied Materials
Tagesperformance: -5,44 %
Tagesperformance: -5,44 %
Platz 36
Performance 1M: -17,26 %
Performance 1M: -17,26 %
Workday (A)
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 37
Performance 1M: -8,53 %
Performance 1M: -8,53 %
Copart
Tagesperformance: +5,27 %
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 38
Performance 1M: +1,83 %
Performance 1M: +1,83 %
Johnson Controls International
Tagesperformance: -5,20 %
Tagesperformance: -5,20 %
Platz 39
Performance 1M: -4,17 %
Performance 1M: -4,17 %
Keysight Technologies
Tagesperformance: -5,12 %
Tagesperformance: -5,12 %
Platz 40
Performance 1M: -6,03 %
Performance 1M: -6,03 %
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