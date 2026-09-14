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    Besonders beachtet!

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    ASML Holding Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 14.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ASML Holding Aktie bisher Verluste von -6,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ASML Holding Aktie.

    Besonders beachtet! - ASML Holding Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 14.09.2026
    Foto: PixelBiss - stock.adobe.com

    ASML Holding ist führender Hersteller von Lithografieanlagen für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind DUV- und EUV-Belichtungsmaschinen, Service und Software. ASML besitzt faktisch ein Monopol bei High-End-EUV-Systemen. Wichtige Wettbewerber sind Nikon und Canon im DUV-Segment. Alleinstellungsmerkmale: technologische Führerschaft, hohe Markteintrittsbarrieren, enge Bindung zu Top-Chipproduzenten.

    ASML Holding Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 14.09.2026

    Die ASML Holding Aktie ist bisher um -6,32 % auf 1.368,00 gefallen. Das sind -92,30  weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für ASML Holding: Nach einem Rückgang von -0,90 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,32 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von ASML Holding mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,35 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die ASML Holding Aktie damit um -7,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,07 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei ASML Holding auf +58,84 %.

    Während ASML Holding deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,02 %.

    ASML Holding Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,51 %
    1 Monat -15,07 %
    3 Monate -9,35 %
    1 Jahr +111,34 %
    Stand: 14.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur ASML Holding Aktie

    Es gibt 388 Mio. ASML Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 531,37 Mrd.EUR € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von ASML Holding

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,11 %. Canon notiert im Plus, mit +0,61 %. Tepco notiert im Minus, mit -1,97 %.

    Lohnt sich ein Investment in die ASML Holding Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ASML Holding Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ASML Holding Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    ASML Holding

    -6,46 %
    -7,51 %
    -15,07 %
    -9,35 %
    +111,34 %
    +154,33 %
    +99,06 %
    +1.536,74 %
    +5.094,11 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4
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