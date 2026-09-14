Aktien New York Schluss
Leichte Ölpreis-Entspannung mildert KI-Sorgen
- Ölpreisentspannung stützt US-Börsen nur leicht
- Nasdaq 100 gibt wegen KI-Sicherheitsdebatte nach
- S&P 500 und Dow Jones schließen ebenfalls im Minus
NEW YORK (dpa-AFX) - Eine moderate Entspannung bei den Ölpreisen hat den US-Börsen am Montag etwas geholfen. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor letztlich noch 0,82 Prozent auf 29.127,16 Punkte. Ihn belastete weiter die Sicherheitsdebatte über Künstliche Intelligenz (KI), welche vor allem die Halbleitertitel nach unten zog.
Der marktbreite S&P 500 dämmte mit 7.619,88 Punkten sein Minus auf 0,48 Prozent ein. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es nach zeitweisen Gewinnen um 0,29 Prozent auf 52.421,20 Punkte nach unten./gl/jha/
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mein Tun der letzten Tage:
Ich bin komplett aus COP ausgestiegen. Möglicherweise war das zu früh, aber der Anstieg war mir einfach zu steil... über 20% Währungsgewinn seit Kauf zu Jahresbeginn + 12% p.a. Zinsen reichen mir auch hin, man(n) soll ja nicht gierig werden. Den Erlös habe ich gem meiner Agenda in Rohstoffe und Energie (für mich "echte" Sachwerte, die zunehmend an Bedeutung gewinnen) gesteckt. In den letzten paar Monaten habe ich Positionen in diesem Sektor eröffnet bzw jetzt ausgebaut in folgenden Werten: African Rainbow Minerals, Exxaro Res, Karoon Energy, Diversified Energy, BP, Northern Oil and Gas, Alamos Gold und Northern Star Res. Wenn ich mir heute den Ölpreis anschaue, war das zumindest bisher nicht die schlechteste Idee was die Ölwerte darunter betrifft. Das 3te Q.26 ist nun fast rum und ich freue mich jetzt schon auf die Zahlen der Energiewerte...
Da in meinen Div-ETFs ohnehin schon genug Finanzen enthalten sind, werde ich hier auch weiter Einzelposis reduzieren, da ich mittelfristig tatsächlich mit ein paar dunklen Wolken am Horizont des Finanzmarktes rechne, und in Energie bzw Minen umschichten. Evtl werden BDCs/REITs teilweise in hoch verzinste Fremdwährungsbonds bester Qualität (Welt- und Entwicklungsbanken) mit max 3 Jahres Restlaufzeit getauscht, mal schauen...BRL finde ich z.B. nach wie vor interessant.🤔nur meine Meinung natürlich, keine Empfehlung zu gar nix.
Schönen guten Morgen in die Runde,