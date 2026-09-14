JEFFERIES stuft Traton auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Michael Aspinall beschäftigte sich in mehreren am Montag vorliegenden Branchenbetrachtungen mit den Geschäftsaussichten der europäischen Nutzfahrzeughersteller, den ab 2027 geltenden US-Abgasnormen und den Strafzahlungen bei deren Nichteinhaltung. Die kommenden US-Abgasnormen hätten einen großen Einfluss auf die Preisgestaltung sowie die Margen der Hersteller./gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 15:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 36,45EUR auf Lang & Schwarz (14. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Aspinall
Analysiertes Unternehmen: Traton
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
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