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    Sullivan & Cromwell eröffnet Niederlassung im ADGM

    Ahmed T. el-Gaili kehrt als Partner zurück, um die Expansion der Kanzlei in den Nahen Osten voranzutreiben

    ABU DHABI, VAE, 14. September 2026 /PRNewswire/ -- Sullivan & Cromwell LLP gab heute die Eröffnung einer Niederlassung in Abu Dhabi bekannt und bekräftigte damit sein langfristiges Engagement im Nahen Osten. Das neue Büro befindet sich im ADGM, dem internationalen Finanzzentrum in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, und wird die Möglichkeiten von S&C verbessern, Mandanten in den VAE, Saudi-Arabien und in der gesamten Region mit seinem integrierten Angebot, Fachwissen in den Bereichen Finanzierung, Regulierung und Transaktionen und umfassender Erfahrung bei der Bearbeitung komplexer, grenzüberschreitender und großvolumiger Mandate zu bedienen.  Ahmed T. el-Gaili wird als Partner wieder der Kanzlei beitreten und dort den Bereich Naher Osten leiten.

    „Wir freuen uns sehr, die Verbindung von S&C zu einem der dynamischsten Finanzzentren der Welt durch eine neue Niederlassung in Abu Dhabi zu vertiefen", sagten Robert Giuffra und Scott Miller, die beiden Vorsitzenden von Sullivan & Cromwell. „Als Ausdruck unseres langfristigen Engagements in der Region freuen wir uns, Ahmed wieder bei S&C begrüßen zu dürfen. Er ist ein hervorragender Anwalt, der bestens geeignet ist, unsere Arbeit im Nahen Osten zu leiten, während wir auf den langjährigen Beziehungen und unserer Erfolgsbilanz aufbauen, die wir durch die Beratung unserer Mandanten in ihren wichtigsten Angelegenheiten in der gesamten Region entwickelt haben."

    Ahmed T. el-Gaili war zuvor sechs Jahre lang bei Sullivan & Cromwell in London tätig, bevor er in den Nahen Osten wechselte. Er verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Region und berät Staatsfonds, staatliche Unternehmen, Regierungen, führende regionale und internationale Konzerne sowie Private-Equity-Gesellschaften bei komplexen, grenzüberschreitenden Transaktionen und Projekten. Sein Tätigkeitsgebiet umfasst M&A, Private Equity, Joint Ventures, Projektfinanzierung sowie Entwicklung und Restrukturierung, wobei sein Schwerpunkt auf den Bereichen Energie, Infrastruktur, Life Sciences, Telekommunikation und Technologie liegt. Er verfügt über ein umfangreiches Netzwerk an Kontakten zu führenden Staatsfonds und staatlichen Unternehmen im gesamten Nahen Osten.

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    PR Newswire (dt.)
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