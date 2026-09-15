Ihre wichtigsten Termine
Alle Analysten-Augen auf: Verbraucherpreise aus Spanien und Frankreich!
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Konjunkturdaten
04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 8/26
04:00 Uhr, China: Sachinvestitionen bis 8/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 7/26
08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 7/26
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Index 9/26
11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 7/26
14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)
14:30 Uhr, USA: Empire-State-Mfg-Bericht
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 01.01.1970Keine Termine am 01.01.1970
Webinare
|Zeit
|Thema
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|WH SelfInvest: Aus Vermögen wird Einkommen (Serie, Teil 3)
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|16.09. 08:30
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