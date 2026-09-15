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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Analysten-Augen auf: Verbraucherpreise aus Spanien und Frankreich!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Analysten-Augen auf: Verbraucherpreise aus Spanien und Frankreich!

    Konjunkturdaten

    04:00 Uhr, China: Industrieproduktion 8/26
    04:00 Uhr, China: Sachinvestitionen bis 8/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitsmarktdaten 7/26
    08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung)
    10:00 Uhr, Italien: Handelsbilanz 7/26
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Index 9/26
    11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 7/26
    14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht (wöchentlich)
    14:30 Uhr, USA: Empire-State-Mfg-Bericht


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 01.01.1970

    Keine Termine am 01.01.1970
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Aus Vermögen wird Einkommen (Serie, Teil 3)
    16.09. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    16.09. 08:30 WebinarWH SelfInvest: Dein täglicher Vorteil vor Börseneröffnung
    16.09. 16:00 WebinarWH SelfInvest: Beste Diversifikation: Saisonalitäten treffen auf Momentumpotenziale
    16.09. 18:00 WebinarWH SelfInvest: Trading Kompass – 12 Prinzipien erfolgreicher Trader
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