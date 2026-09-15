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    Chervon ernennt Matthew H. DeFeo zum Senior Vice President of Sales, Training and Recruitment

    Der versierte Branchenführer im Bereich Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Vertriebsleitung, Personalbeschaffung und -entwicklung, Vertriebskanalmanagement sowie Großkundenabstimmung mit

     

    NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 14. September 2026 / Matthew DeFeo tritt mit Wirkung zum 14. September 2026 als Senior Vice President of Sales, Training and Recruitment bei Chervon ein; er untersteht CEO Joe Galli.

     

    Matthew DeFeo bringt mehr als vier Jahrzehnte Erfahrung in der Branche für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte mit. Er verfügt über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Leitung großer Vertriebsorganisationen, Vertriebskanal-Marketingteams sowie Schulungs- und Entwicklungsteams. DeFeo gilt weithin als führender Experte im Bereich der Hochschulrekrutierung von potenzialreichen Absolventen. Er hat beeindruckende Teams für den Verkauf im Einzelhandel, Endverbraucher-Marketing, Hochschulrekrutierung und Schulung aufgebaut, wobei sein Schwerpunkt stets auf der Abstimmung mit Großkunden lag.

     

    Ein Kennzeichen von DeFeos bemerkenswerter Karriere ist seine Tätigkeit als Mentor und die Förderung von Hochschulabsolventen. Durch seine dynamische und inspirierende Führung hat er Hunderte von Nachwuchskräften begleitet, die in ihren anschließenden, äußerst erfolgreichen Karrieren aufblühten.

     

    DeFeos Karriere begann 1987 bei Black and Decker (B&D), wo er über einen Zeitraum von 19 Jahren rasch durch eine Reihe von Positionen im Vertrieb und Marketing aufstieg. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern, die 1992 das Elektrowerkzeugunternehmen DeWalt PRO ins Leben riefen und auf den Weg brachten.

     

    DeFeo zeichnete sich während seiner gesamten Zeit bei B&D/Dewalt durch beständige Leistungen aus. Im Jahr 2006 wechselte Matt zu Techtronic Industries (TTI) als Vice President of Sales, wo er für die Rekrutierung, den Aufbau und die Leitung eines umfangreichen Netzwerks von Vertriebsmitarbeitern verantwortlich war. Schließlich wurde er zum Group President of Sales, Training, Recruiting and Human Resources befördert. DeFeos Führungsrolle trug maßgeblich zum Aufbau der Elektrowerkzeugmarken Milwaukee und Ryobi bei TTI bei.

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    Chervon ernennt Matthew H. DeFeo zum Senior Vice President of Sales, Training and Recruitment Der versierte Branchenführer im Bereich Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte bringt jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Vertriebsleitung, Personalbeschaffung und -entwicklung, Vertriebskanalmanagement sowie Großkundenabstimmung …
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