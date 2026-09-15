Shanghai Electric: Umsatzplus von 16,6 %, Aufträge bei 100,39 Mrd. CNY
Shanghai Electric beschleunigt seinen Wachstumskurs: Mit kräftigen Zuwächsen bei Umsatz, Gewinn, Aufträgen und grünen Technologien stärkt der Konzern seine globale Position.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Shanghai Electric steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz um 16,6 % auf 63,332 Mrd. CNY und den Nettogewinn um 18,2 % auf 970 Mio. CNY.
- Der Auftragseingang erreichte 100,39 Mrd. CNY; davon entfielen 64,24 Mrd. CNY auf Energieausrüstung, 21,25 Mrd. CNY auf Industrieausrüstung und 14,91 Mrd. CNY auf integrierte Dienstleistungen.
- Das Segment Energieausrüstung wuchs um 21,4 % auf 36,558 Mrd. CNY, integrierte Dienstleistungen um 31,5 % auf 10,862 Mrd. CNY; Industrieausrüstung legte um 1,9 % auf 18,954 Mrd. CNY zu.
- International gewann das Unternehmen unter anderem Aufträge für 700 Aufzüge in Dubai, Schaltanlagen für ein Hyperscale-Rechenzentrum in Finnland sowie ein 50-MW/150-MWh-Energiespeicherprojekt in Großbritannien.
- Shanghai Electric expandierte bei grünen Technologien: Die firmeneigene Biomassevergasung-zu-Methanol-Technologie erhielt einen EPC-Auftrag für ein Projekt mit 100.000 Tonnen Jahreskapazität; zudem bestehen Offshore-Windaufträge über 2 GW.
- Bei Digitalisierung und industrieller KI vernetzt die Plattform „SEunicloud“ rund 1,16 Millionen Geräte, während mehr als 40 KI-Agenten und der humanoide Roboter „SUYUAN 2.0“ in Entwicklung, Produktion und Wartung eingesetzt werden.
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