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    Analysten raten zum Kauf! Nordex, 2G Energy und Zefiro Methane! Energieaktien mit Potenzial!

    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. US-Präsident Donald Trump ist ein bekennender Gegner der Windkraft. Dennoch hat die Branche viel Rückenwind in den USA. Davon profitiert auch Nordex und Analysten raten zum Kauf. Eine neue …

    Analysten raten zum Kauf! Nordex, 2G Energy und Zefiro Methane! Energieaktien mit Potenzial!
    Foto: esg-aktien.de
    Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane. US-Präsident Donald Trump ist ein bekennender Gegner der Windkraft. Dennoch hat die Branche viel Rückenwind in den USA. Davon profitiert auch Nordex und Analysten raten zum Kauf. Eine neue Kaufempfehlung hat auch Zefiro Methane erhalten. Analysten sehen über 100 % Kurspotenzial bei dem Spezialisten zur Stilllegung und Sanierung ausgedienter sowie verwaister Öl- und Gasbohrungen in Nordamerika. Umsatz und Ergebnis sollen in den kommenden Jahren stark steigen, so die Analysten. Wachstumspotenzial in den USA treibt auch die Aktie von 2G Energy. Ein Großauftrag über mehr als 100 Mio. EUR sowie weitere Bestellungen aus dem Rechenzentrumsbereich hat man bereits erhalten. Analysten sehen eine „ready for take-off“-Situation.

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