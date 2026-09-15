Cellebrite leitet Pläne für eine Verlegung des Firmensitzes in die Vereinigten Staaten ein

Shiv Ramji, Chief Executive Officer von Cellebrite, erklärte: „Die Verlegung des Firmensitzes stellt eine strategische Weiterentwicklung unserer Unternehmensstruktur dar. Wir sind davon überzeugt, dass uns die Verlegung des Firmensitzes in die USA in eine bessere Position versetzen wird, um das Wachstum in unseren wichtigsten Kundensegmenten in unserem größten geografischen Markt sowie bei anderen großen staatlichen Kunden außerhalb der USA voranzutreiben. Durch die Aufnahme in wichtige Indizes wird die Verlegung des Firmensitzes zudem die Attraktivität von Cellebrite für einen breiteren Investorenkreis steigern."

Cellebrite geht davon aus, dass die Verlegung des Firmensitzes bis zur ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein wird, vorbehaltlich der erfolgreichen Zustimmung der Aktionäre und der zuständigen Aufsichtsbehörden. Cellebrite plant, in den kommenden Monaten weitere Einzelheiten, einschließlich solcher im Zusammenhang mit einer außerordentlichen Hauptversammlung, durch zusätzliche Einreichungen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) bekannt zu geben.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der „Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen „Private Securities Litigation Reform Act" von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich unter anderem an Begriffen wie „Prognose", „beabsichtigen", „anstreben", „Ziel", „voraussehen", „wird", „scheinen", „ungefähr", „vorhersehen", „könnte", „möglich", „potenziell", „glauben", „könnte", „vorhersagen", „sollte", „könnte", „fortsetzen", „erwarten", „schätzen", „mag", „planen", „Ausblick", „Zukunft" und „prognostizieren" sowie durch andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen, prognostizieren oder andeuten oder die keine Aussagen über historische Sachverhalte darstellen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem der voraussichtliche Zeitrahmen für den Abschluss der Verlegung des Firmensitzes sowie die erwarteten Vorteile dieser Maßnahme, wie beispielsweise die Tatsache, dass wir dadurch besser positioniert sein werden, um das Wachstum in unseren wichtigsten Kundensegmenten in unserem größten geografischen Markt sowie bei anderen großen staatlichen Kunden außerhalb der USA voranzutreiben, und dass die Aufnahme in wichtige Indizes die Attraktivität von Cellebrite für einen breiteren Investorenkreis steigern wird. Einige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Die Fähigkeit von Cellebrite, mit technologischen Fortschritten und Herausforderungen sowie sich weiterentwickelnden Branchenstandards in Bezug auf Software, künstliche Intelligenz oder den Zugriff auf Geräte Schritt zu halten, sich an veränderte Marktpotenziale in unseren Märkten anzupassen und erfolgreich neue Lösungen und Erweiterungen einzuführen, die den Kundenbedürfnissen entsprechen oder diese übertreffen; unsere erhebliche Abhängigkeit von der Akzeptanz unserer Lösungen durch nationale und internationale Strafverfolgungs-, öffentliche Sicherheits-, Verteidigungs- und Nachrichtendienste; tatsächliche oder vermeintliche Fehler, Ausfälle, Mängel oder Programmfehler in unseren Lösungen; die Lizenzierung von Technologien von Dritten, einschließlich unserer Abhängigkeit von der Aufrechterhaltung dieser Lizenzen oder der Suche nach alternativen Lösungen; das Versäumnis, die Produktivität des Vertriebs- und Marketingpersonals aufrechtzuerhalten, einschließlich im Zusammenhang mit der Einstellung, Einarbeitung und Bindung von Personal; intensiver Wettbewerb in allen unseren Märkten, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit Preisdruck durch Wettbewerber, die über größere Ressourcen verfügen als wir, sowie Marktanteilsverlusten an diese und zunehmendem Wettbewerb infolge von Konsolidierungen in der Branche; der Missbrauch unserer Lösungen durch unsere Kunden, der zu suboptimalen Ergebnissen führen oder als unvereinbar mit den Menschenrechten wahrgenommen werden könnte; unsere Fähigkeit, unser Unternehmenswachstum angemessen zu steuern und neue Angebote, Entwicklungen sowie strategische Chancen, einschließlich Joint Ventures, Partnerschaften und Akquisitionen, umzusetzen; unsere Abhängigkeit davon, dass unsere Kunden ihre Abonnements verlängern und zusätzliche Abonnements oder Dienstleistungen von uns erwerben; die geringe Ausprägung unseres E-Commerce-Geschäfts; der Einsatz künstlicher Intelligenz in unserer digitalen Ermittlungsplattform; die Verfügbarkeit von Finanzierungsquellen zu angemessenen Konditionen oder überhaupt; unsere Abhängigkeit von Drittanbietern für bestimmte Komponenten, Produkte oder Dienstleistungen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Rohstoffen oder Komponenten; Herausforderungen im Zusammenhang mit Großtransaktionen, unter anderem hinsichtlich längerer Verkaufszyklen, sowie bei der Entwicklung, dem Angebot, der Implementierung und der Wartung neuer Lösungen; das Risiko von Sicherheitslücken oder -mängeln, einschließlich Cyberangriffen, Sicherheitsverletzungen, Ausfällen oder Störungen von IT-Systemen, die für unseren Geschäftsbetrieb und die Aufrechterhaltung des Vertrauens unserer Kunden von entscheidender Bedeutung sind; Risiken im Zusammenhang mit politischen, geopolitischen und rufschädigenden Faktoren, die unser Geschäft oder unseren Betrieb betreffen, einschließlich der Geschäftstätigkeit von Cellebrite in Israel und/oder negativer Öffentlichkeitswirkung, unter anderem hinsichtlich der Art unserer Lösungen; Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, die Genehmigung des CFIUS für die Übernahme von Corellium zu erhalten, sowie mit unserer fortlaufenden Einhaltung der mit der US-Regierung geschlossenen Vereinbarungen zur nationalen Sicherheit; Risiken, dass unsere Rechte an geistigem Eigentum möglicherweise nicht ausreichen, um unser Geschäft oder unsere Vermögenswerte zu schützen, oder dass Dritte Ansprüche auf unser geistiges Eigentum geltend machen, eine Verletzung ihrer Rechte an geistigem Eigentum geltend machen oder eine Verletzung ihrer Lizenzrechte geltend machen könnten, unter anderem in Bezug auf Komponenten freier oder Open-Source-Software, die wir möglicherweise nutzen; Risiken im Zusammenhang mit den regulatorischen Auflagen, denen wir unterliegen, einschließlich der israelischen Exportgesetze, unserer Einhaltung dieser Gesetze und der entsprechenden, von der israelischen Regierung erteilten Exportlizenzen; Risiken im Zusammenhang mit unterschiedlichen Anforderungen an die Unternehmensführung, die für israelische Unternehmen gelten, sowie Risiken, die mit dem Status als ausländischer privater Emittent verbunden sind; Risiken im Zusammenhang mit unseren umfangreichen internationalen Aktivitäten, unter anderem aufgrund unserer Geschäftstätigkeit in Israel, Wechselkursschwankungen, steigender globaler Inflation und unserer Präsenz in Regionen, die politischer oder wirtschaftlicher Instabilität ausgesetzt sind, einschließlich des Staates Israel; Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Veränderungen der makroökonomischen und/oder globalen Rahmenbedingungen, unter anderem infolge von Konjunkturabschwüngen, Rezessionen, wirtschaftlicher Instabilität, politischer Unruhen oder Krankheitsausbrüchen, sowie der daraus resultierenden Auswirkungen auf die Ausgaben im Bereich der Informationstechnologie und auf staatliche Haushalte, auf unser Geschäft sowie weitere Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren" im Jahresbericht von Cellebrite auf Formular 20-F dargelegt sind, der am 3. März 2026 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission („SEC") am 3. März 2026 sowie in anderen von Cellebrite bei der SEC eingereichten Dokumenten, die kostenlos unter www.sec.gov verfügbar sind. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten, sei es in dieser Mitteilung oder an anderer Stelle. Cellebrite übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, sofern sich Umstände ändern, außer soweit dies nach Wertpapiergesetzen oder anderen anwendbaren Gesetzen erforderlich ist.