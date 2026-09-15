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    Panik bei DroneShield! KI-Power bei Bloom Energy Aktie! Roboter-Newcomer First Hydrogen im Billionenmarkt!

    Herrscht bei DroneShield inzwischen Panik? Und zwar beim Unternehmen und seinen Aktionären? Der Abwärtstrend der Aktie scheint jedenfalls nicht zu enden. Ein CFO-Wechsel kann in so einem Umfeld schnell zum nächsten Kursdebakel führen. Daher hat …

    Panik bei DroneShield! KI-Power bei Bloom Energy Aktie! Roboter-Newcomer First Hydrogen im Billionenmarkt!
    Foto: esg-aktien.de
    Herrscht bei DroneShield inzwischen Panik? Und zwar beim Unternehmen und seinen Aktionären? Der Abwärtstrend der Aktie scheint jedenfalls nicht zu enden. Ein CFO-Wechsel kann in so einem Umfeld schnell zum nächsten Kursdebakel führen. Daher hat DroneShield den Personalwechsel mit einer starken operativen Meldung verbunden. Positive Impulse für die Aktie gab es allerdings nicht. Auf eine positive Kursreaktion warten Anleger auch bei First Hydrogen. Das Unternehmen gibt beim Einstieg in den Markt für Robotik und autonome Systeme weiter Vollgas. Man hat sich die weltweiten Exklusivrechte zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung einer mobilen, KI-gestützten Bodenrobotik-Plattform gesichert. Außerdem übernimmt First Hydrogen die Mehrheit an einem Robotik-Spezialisten. Allein der Markt für humanoide Roboter hat Billionenpotenzial. Eindrucksvoll zurückgemeldet hat sich zuletzt die Aktie Bloom Energy. Innerhalb weniger Tage ging es kräftig nach oben. Anleger setzen weiterhin darauf, dass KI den Energieverbrauch in die Höhe treibt.

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