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    Kampfflugzeuge schießen Drohne über Litauen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • NATO-Kampfjets schießen Drohne über Litauen ab
    • Russland könnte kritische Infrastruktur angreifen
    • Deutsche Panzerbrigade wird bis 2027 einsatzbereit
    Kampfflugzeuge schießen Drohne über Litauen ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    VILNIUS (dpa-AFX) - Kampfflugzeuge der Nato haben über Litauen nach Regierungsangaben eine Drohne abgeschossen. "Ich danke den Einsatzkräften der Allianz für ihre schnelle Reaktion", schrieb Präsident Gitanas Nauseda auf der Plattform X. "Angesichts der zunehmenden Aggression Russlands gegen die Ukraine ist diese Bereitschaft für unsere Region von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam mit unseren Nato-Verbündeten wird Litauen seinen Luftraum verteidigen."

    Litauen grenzt an die russische Ostsee-Exklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine fühlt sich das Land in besonderem Maße bedroht. Litauens Militärgeheimdienst liegen nach Regierungsangaben Informationen vor, wonach Russland Angriffe auf kritische Infrastruktur in den baltischen Staaten erwägen könnte.

    Die Bundeswehr baut derzeit eine deutsche Panzerbrigade in Litauen auf. Der gefechtsbereite und eigenständig handlungsfähige Kampfverband mit 4.800 Soldaten soll bis 2027 einsatzfähig sein./dde/DP/zb






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