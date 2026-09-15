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    US-Wahl 2028

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    Demokrat Newsom würde Harris Vorrang gewähren

    Für Sie zusammengefasst
    • Newsom kandidiert nicht, sollte Harris antreten
    • Harris erwägt erneut eine Kandidatur als Präsidentin
    • Newsom darf nicht erneut als Gouverneur kandidieren
    US-Wahl 2028 - Demokrat Newsom würde Harris Vorrang gewähren
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON/SACRAMENTO (dpa-AFX) - Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom will in zwei Jahren nicht als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antreten, sollte sich seine Parteikollegin und Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris für das Amt bewerben. "Ja, aber ich würde nicht kandidieren, wenn sie kandidiert", sagte er im Gespräch des US-Senders CNN. Er fügte hinzu: "Warum sollte ich? Ich würde ihr das nicht antun." Dem 58-Jährigen werden seit geraumer Zeit Präsidentschaftsambitionen nachgesagt.

    Medienberichten zufolge hatte Harris im April zumindest die Tür für eine mögliche erneute Präsidentschaftskandidatur offen gelassen und gesagt, dass sie darüber nachdenke. Harris war von 2021 bis 2025 Vizepräsidentin unter dem damaligen US-Präsidenten Joe Biden. Nach dessen Rückzug aus dem Wahlkampf 2024 rückte sie als Spitzenkandidatin der Demokraten vor und verlor gegen den heutigen Präsidenten Donald Trump.

    Newsom ist derzeit in zweiter Amtszeit Gouverneur des Westküsten-Bundesstaates und darf von Gesetzes wegen kein drittes Mal kandidieren. Daher steht sein Posten am 3. November dieses Jahres zur Neuwahl. Mit Blick auf die vergangene US-Präsidentschaftswahl 2024 sagte Newsom, dass er damals noch nicht bereit gewesen sei. "Wenn ich das getan hätte, wäre ich vernichtet worden", sagte er./ngu/DP/zb






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