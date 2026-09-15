Pistorius in den USA
Treffen mit US-Minister Hegseth
- Pistorius trifft US-Minister Hegseth im Pentagon
- In New York spricht Pistorius mit UN-Vertretern
- In Texas übernimmt Deutschland den ersten F-35-Jet
BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius reist zu einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pete Hegseth in die USA. Der SPD-Politiker werde am Dienstag ein Gespräch im Pentagon führen, teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums mit. Pistorius hatte Hegseth zuletzt im Sommer 2025 in Washington besucht.
Pistorius wird dann zunächst weiter nach New York reisen. Auf dem Programm stehen Gespräche mit UN-Vertretern, darunter Generalsekretär António Guterres. Es geht dabei auch um die Zukunft von UN-Blauhelmeinsätzen.
Im texanischen Fort Worth besucht Pistorius am Freitag den US-Flugzeugbauer Lockheed Martin . Das Unternehmen liefert dort den ersten von Deutschland bestellten Tarnkappenjet vom Typ F-35 aus. Die Flugzeuge sollen die überalterte Tornado-Flotte der Deutschen Luftwaffe ablösen./cn/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie
Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 529,4 auf NYSE (15. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um -0,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 105,82 Mrd..
Lockheed Martin zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3700 %.
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...so sehe ich es auch. Dieses sind halt keine Aktien für schnelle traden.
Lockheed meldete für das dritte Quartal einen Gewinn je Aktie von 6,95 US-Dollar und übertraf damit die Schätzung von 6,35 US-Dollar um 9,4 %.