Treffen mit US-Minister Hegseth

Im texanischen Fort Worth besucht Pistorius am Freitag den US-Flugzeugbauer Lockheed Martin . Das Unternehmen liefert dort den ersten von Deutschland bestellten Tarnkappenjet vom Typ F-35 aus. Die Flugzeuge sollen die überalterte Tornado-Flotte der Deutschen Luftwaffe ablösen./cn/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lockheed Martin Aktie

Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 529,4 auf NYSE (15. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lockheed Martin Aktie um -0,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Lockheed Martin bezifferte sich zuletzt auf 105,82 Mrd..

Lockheed Martin zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3700 %.