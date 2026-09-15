Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation wird eröffnet

Darunter sind bekannte Marken wie Daimler Truck , Mercedes-Benz Vans, VW Nutzfahrzeuge, MAN, Scania, Renault und Volvo. Auch Zulieferer wie Bosch, der Batteriehersteller CATL, ZF Friedrichshafen und Mahle sind vertreten. Daneben sind mehrere Hundert Aussteller aus China, wie Sinotruk, FAW Trucks und BYD, nach Hannover gereist.

Im Mittelpunkt der Messe stehen alternative Antriebe, digitale Technologien sowie automatisiertes und autonomes Fahren. Gezeigt werden unter anderem batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Lastwagen. Nach Angaben des VDA stehen auch mehr als 80 Fahrzeuge für Probefahrten bereit./jwe/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 46,68 auf Lang & Schwarz (14. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,82 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,92 %/+47,11 % bedeutet.