Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation wird eröffnet
- IAA Transportation zeigt neue Lösungen für Logistiker
- Fast 1.600 Aussteller zeigen zahlreiche Neuheiten
- Alternative Antriebe und autonomes Fahren im Fokus
HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover dreht sich in den kommenden Tagen alles um Lastwagen, Transporter und Lösungen für Logistiker. Zur Eröffnungsfeier der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation am Dienstag (10.00 Uhr) werden Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) erwartet. Außerdem sollen Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sowie als Gastgeberin die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sprechen.
Bis Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände in der niedersächsischen Landeshauptstadt über Neuheiten der Branche informieren. Die fast 1.600 Aussteller zeigen dem VDA zufolge mehr als 150 Weltpremieren und neue Produkte. Mehr als 70 Prozent der Aussteller kommen demnach aus dem Ausland, rund ein Drittel nimmt erstmals an der Messe teil.
Darunter sind bekannte Marken wie Daimler Truck , Mercedes-Benz Vans, VW Nutzfahrzeuge, MAN, Scania, Renault und Volvo. Auch Zulieferer wie Bosch, der Batteriehersteller CATL, ZF Friedrichshafen und Mahle sind vertreten. Daneben sind mehrere Hundert Aussteller aus China, wie Sinotruk, FAW Trucks und BYD, nach Hannover gereist.
Im Mittelpunkt der Messe stehen alternative Antriebe, digitale Technologien sowie automatisiertes und autonomes Fahren. Gezeigt werden unter anderem batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Lastwagen. Nach Angaben des VDA stehen auch mehr als 80 Fahrzeuge für Probefahrten bereit./jwe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 46,68 auf Lang & Schwarz (14. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,82 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,92 %/+47,11 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Mercedes-Benz Group - 710000 - DE0007100000
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Die Mercedes-Benz-Aktie notiert aktuell um 45 € und damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 42,62 €.
Für mich ist das inzwischen eine interessante Value- und Turnaround-Chance. Der große Belastungsfaktor bleibt China, gleichzeitig wächst das Elektrogeschäft und Mercedes verfügt weiterhin über eine starke Premium-Marke und ein profitables Finanzdienstleistungsgeschäft.
Besonders interessant: Der aktuelle Analystenkonsens liegt bei rund 59,60 € – das wären vom jetzigen Niveau etwa +33 %. Von 11 Analysten gibt es aktuell 5 Kauf-, 6 Halte- und keine Verkaufsempfehlung.
Meine persönliche Einschätzung:
➡️ um 45 €: für mich interessant
➡️ 50 €: erste wichtige Erholungszone
➡️ 55–60 €: bei einer Stabilisierung in China durchaus realistisch
➡️ 65 €+: wenn die Margen und das China-Geschäft wieder deutlich besser laufen
Natürlich bleibt das Risiko: Schwaches China-Geschäft, Preisdruck und die allgemeine Schwäche im Automobilsektor können die Aktie weiter belasten.
Unterm Strich sehe ich bei Mercedes auf diesem Kursniveau mehr Chance als noch bei 60 €. Für mich eine Aktie, die man auf dem Radar haben sollte. Keine Kaufempfehlung, nur meine persönliche Einschätzung. 😉