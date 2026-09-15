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    Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation wird eröffnet

    Für Sie zusammengefasst
    • IAA Transportation zeigt neue Lösungen für Logistiker
    • Fast 1.600 Aussteller zeigen zahlreiche Neuheiten
    • Alternative Antriebe und autonomes Fahren im Fokus
    Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation wird eröffnet
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HANNOVER (dpa-AFX) - In Hannover dreht sich in den kommenden Tagen alles um Lastwagen, Transporter und Lösungen für Logistiker. Zur Eröffnungsfeier der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation am Dienstag (10.00 Uhr) werden Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) erwartet. Außerdem sollen Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sowie als Gastgeberin die Chefin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, sprechen.

    Bis Sonntag können sich Besucherinnen und Besucher auf dem Messegelände in der niedersächsischen Landeshauptstadt über Neuheiten der Branche informieren. Die fast 1.600 Aussteller zeigen dem VDA zufolge mehr als 150 Weltpremieren und neue Produkte. Mehr als 70 Prozent der Aussteller kommen demnach aus dem Ausland, rund ein Drittel nimmt erstmals an der Messe teil.

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    Darunter sind bekannte Marken wie Daimler Truck , Mercedes-Benz Vans, VW Nutzfahrzeuge, MAN, Scania, Renault und Volvo. Auch Zulieferer wie Bosch, der Batteriehersteller CATL, ZF Friedrichshafen und Mahle sind vertreten. Daneben sind mehrere Hundert Aussteller aus China, wie Sinotruk, FAW Trucks und BYD, nach Hannover gereist.

    Im Mittelpunkt der Messe stehen alternative Antriebe, digitale Technologien sowie automatisiertes und autonomes Fahren. Gezeigt werden unter anderem batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Lastwagen. Nach Angaben des VDA stehen auch mehr als 80 Fahrzeuge für Probefahrten bereit./jwe/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 46,68 auf Lang & Schwarz (14. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,63 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,82 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,92 %/+47,11 % bedeutet.





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