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    Emmys 2026

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    Das sind die Abräumer

    Für Sie zusammengefasst
    • Widow's Bay gewinnt mit 14 Emmys einen Rekord
    • Matthew Rhys und Jean Smart siegen in Comedy
    • The Pitt gewinnt, Noah Wyle als bester Darsteller
    Emmys 2026 - Das sind die Abräumer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LOS ANGELES (dpa-AFX) - Mit insgesamt 14 Emmys gewann die Horror-Comedyserie "Widow's Bay" mehr Auszeichnungen als je zuvor eine Serie in der Comedy-Kategorie der US-Fernsehpreise. Aber auch andere Schauspieler, Schauspielerinnen, Serien und Shows konnten Preise einsammeln. Ein Überblick über die diesjährigen Gewinner in den wichtigsten Kategorien:

    Comedy-Kategorie

    Outstanding Comedy Series (Herausragende Comedyserie): "Widow's Bay"

    Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series (Herausragende Nebendarstellerin in einer Comedyserie): Kate O'Flynn ("Widow's Bay")

    Outstanding Lead Actress in a Comedy Series (Herausragende Hauptdarstellerin in einer Comedyserie): Jean Smart ("Hacks")

    Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series (Herausragender Nebendarsteller in einer Comedyserie): Stephen Root ("Widow's Bay")

    Outstanding Lead Actor in a Comedy Series (Herausragender Hauptdarsteller in einer Comedyserie): Matthew Rhys ("Widow's Bay")

    Outstanding Writing for a Comedy Series (Herausragendes Drehbuch für eine Comedyserie): Katie Dippold ("Widow's Bay")

    Outstanding Directing for a Comedy Series (Herausragende Regie für eine Comedyserie): Hiro Murai ("Widow's Bay")

    Drama-Kategorie

    Outstanding Drama Series (Herausragende Dramaserie): "The Pitt"

    Outstanding Supporting Actress in a Drama Series (Herausragende Nebendarstellerin in einer Dramaserie): Allison Janney ("The Diplomat", deutscher Titel: "Diplomatische Beziehungen")

    Outstanding Lead Actress in a Drama Series (Herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie): Rhea Seehorn ("Pluribus", deutscher Titel: "Pluribus - Glück ist ansteckend")

    Outstanding Supporting Actor in a Drama Series (Herausragender Nebendarsteller in einer Dramaserie): Tom Pelphrey ("Task")

    Outstanding Lead Actor in a Drama Series (Herausragender Hauptdarsteller in einer Dramaserie): Noah Wyle ("The Pitt")

    Outstanding Directing for a Drama Series (Herausragende Regie einer Dramaserie): Saul Metzstein ("Slow Horses", deutscher Titel: "Slow Horses - Ein Fall für Jackson Lamb")

    Outstanding Writing for a Drama Series (Herausragendes Drehbuch für eine Dramaserie): Vince Gilligan ("Pluribus", deutscher Titel: "Pluribus - Glück ist ansteckend")/cah/DP/zb







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