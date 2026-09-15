Krankenhausserie 'The Pitt' gewinnt Emmy als bestes Drama
Für Sie zusammengefasst
- The Pitt gewinnt erneut Emmy für beste Dramaserie
- The Pitt gewinnt vor Pluribus und Diplomatie
- Die Serie überzeugt durch humanistische Figuren
Foto: Siarhei - 356130783
LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die in Echtzeit erzählte Krankenhausserie "The Pitt" hat erneut den Emmy Award als beste Dramaserie des Jahres gewonnen. Die Produktion setzte sich bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Konkurrenten wie "Pluribus - Glück ist ansteckend" und "Diplomatische Beziehungen" durch. "The Pitt" hatte den Hauptpreis in der Drama-Kategorie bereits im vergangenen Jahr gewonnen.
Die Serie, die in Deutschland beim Streaming-Anbieter HBO Max läuft, spielt in der Notaufnahme eines fiktiven Hospitals in der US-Großstadt Pittsburgh und wird vor allem für ihre humanistische Handlung und die einfühlsame Darstellung der Figuren gefeiert./cah/DP/zb
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