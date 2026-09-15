'Widow's Bay' mit Emmy als beste Comedyserie ausgezeichnet
- „Widow's Bay“ gewinnt Emmy als beste Comedyserie
- Erste Staffel holt mit 14 Preisen einen Emmy-Rekord
- Die Serie spielt auf einer verfluchten US-Insel
LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Horror-Comedyserie "Widow's Bay" ist mit dem Emmy als beste Comedyserie des Jahres ausgezeichnet worden. Die erste und bislang einzige Staffel der Serie setzte sich bei der Gala in Los Angeles unter anderem gegen Konkurrenten wie "Abbott Elementary", "The Bear: King of the Kitchen", "Hacks" und "Only Murders in the Building" durch. "Widow's Bay" war mit 19 Nominierungen in die Emmy-Gala gegangen - und konnte schließlich insgesamt 14 Preise einsammeln, mehr als je zuvor eine Serie in der Comedy-Kategorie der Emmys.
"Widow's Bay" - zu sehen bei Apple TV - spielt auf einer fiktiven Insel an der Ostküste der USA. Deren Bürgermeister möchte das Image seiner etwas heruntergekommenen Heimat aufbessern. Einige der alteingesessenen Bewohner glauben jedoch, dass die Insel mit einem Fluch belegt ist./cah/DP/zb
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Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 333,1 auf Nasdaq (15. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Bil..
Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -21,04 %/+2,08 % bedeutet.
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