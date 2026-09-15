'Widow's Bay' mit Emmy als beste Comedyserie ausgezeichnet

Das sagen jetzt die Analysten

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Apple Aktie

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 333,1 auf Nasdaq (15. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Apple Aktie um +4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Apple bezifferte sich zuletzt auf 4,21 Bil..

Apple zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 305,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Apple Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 263,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 340,00USD was eine Bandbreite von -21,04 %/+2,08 % bedeutet.