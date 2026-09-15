Ölpreis steigt nach Huthi-Angriffen – jetzt droht eine teure Kettenreaktion!

Besonders fatal ist, dass Saudi-Arabien seine Ost-West-Pipeline geschlossen hat, nachdem diese durch Drohnen aus dem Irak beschädigt wurde. Diese wichtige Verbindung umgeht die Straße von Hormus. Der Ausfall verschärft die ohnehin bestehenden Lieferstörungen im angespannten Markt.

Neue Berichte über Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien sowie über iranische Attacken auf Schiffe im Golf von Oman nahe der Straße von Hormus trieben die Ölpreise am Dienstag weiter in die Höhe. Laut CNBC stiegen die Brent-Futures zur Lieferung im November um 1,25 Prozent auf 107,00 US-Dollar je Barrel. Futures für die US-Sorte West Texas Intermediate zur Lieferung im Oktober legten um 1,27 Prozent auf 102,68 US-Dollar zu.

Bei Huthi-Angriffen mit ballistischen Raketen und Drohnen wurden am Montag laut der saudisch geführten Koalition 13 Zivilisten verletzt. Zuerst hatte darüber Al Jazeera berichtet.

US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, die USA könnten ihren Einsatz gegen den Iran fortsetzen und die Kontrolle über dessen Öl übernehmen.

Das US-Zentralkommando widersprach zudem der Behauptung der iranischen Revolutionsgarden, der Tanker El Gaia sei in der Straße von Hormus auf eine Mine gelaufen. Laut US-Angaben hatte eine iranische Rakete das Schiff bereits im Vormonat außer Betrieb gesetzt.

Die nächste Gefahr betrifft die Inflation: Komal Sri-Kumar, Präsident von Sri-Kumar Global Strategies, erwartet aufgrund der Pipeline-Angriffe und der Stilllegung eine steigende Inflation. Der sich verschärfende Zollkrieg erhöhe zusätzlich den Druck auf Preise und Anleiherenditen, warnte er bei CNBC.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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