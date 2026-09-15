🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    Neue Eskalation am Golf

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ölpreis steigt nach Huthi-Angriffen – jetzt droht eine teure Kettenreaktion!

    Nach Huthi-Angriffen auf Saudi-Arabien steigen die Ölpreise weiter. Zugleich fällt eine wichtige Pipeline aus. Ein Experte warnt vor höherer Inflation und steigenden Anleiherenditen.

    Neue Eskalation am Golf - Ölpreis steigt nach Huthi-Angriffen – jetzt droht eine teure Kettenreaktion!
    Foto: Uncredited - Satellite image ©2026 Vantor/AP

    Neue Berichte über Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien sowie über iranische Attacken auf Schiffe im Golf von Oman nahe der Straße von Hormus trieben die Ölpreise am Dienstag weiter in die Höhe. Laut CNBC stiegen die Brent-Futures zur Lieferung im November um 1,25 Prozent auf 107,00 US-Dollar je Barrel. Futures für die US-Sorte West Texas Intermediate zur Lieferung im Oktober legten um 1,27 Prozent auf 102,68 US-Dollar zu.

    Besonders fatal ist, dass Saudi-Arabien seine Ost-West-Pipeline geschlossen hat, nachdem diese durch Drohnen aus dem Irak beschädigt wurde. Diese wichtige Verbindung umgeht die Straße von Hormus. Der Ausfall verschärft die ohnehin bestehenden Lieferstörungen im angespannten Markt.

    Bei Huthi-Angriffen mit ballistischen Raketen und Drohnen wurden am Montag laut der saudisch geführten Koalition 13 Zivilisten verletzt. Zuerst hatte darüber Al Jazeera berichtet. 

    US-Präsident Donald Trump erklärte am Sonntag, die USA könnten ihren Einsatz gegen den Iran fortsetzen und die Kontrolle über dessen Öl übernehmen.

    Das US-Zentralkommando widersprach zudem der Behauptung der iranischen Revolutionsgarden, der Tanker El Gaia sei in der Straße von Hormus auf eine Mine gelaufen. Laut US-Angaben hatte eine iranische Rakete das Schiff bereits im Vormonat außer Betrieb gesetzt.

    Die nächste Gefahr betrifft die Inflation: Komal Sri-Kumar, Präsident von Sri-Kumar Global Strategies, erwartet aufgrund der Pipeline-Angriffe und der Stilllegung eine steigende Inflation. Der sich verschärfende Zollkrieg erhöhe zusätzlich den Druck auf Preise und Anleiherenditen, warnte er bei CNBC.

    Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbstEröffne im September dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Eskalation am Golf Ölpreis steigt nach Huthi-Angriffen – jetzt droht eine teure Kettenreaktion! Nach Huthi-Angriffen auf Saudi-Arabien steigen die Ölpreise weiter. Zugleich fällt eine wichtige Pipeline aus. Ein Experte warnt vor höherer Inflation und steigenden Anleiherenditen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     