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    Dividendenkalender

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    Ex-Dividende heute: Diese Aktien stehen im Fokus

    Heute zeigt der Dividendenkalender mehrere Aktien mit Ex-Date. Der Überblick nennt die wichtigsten Werte und ordnet ein, warum der Termin für Anleger relevant ist.

    Dividendenkalender - Ex-Dividende heute: Diese Aktien stehen im Fokus
    Foto: welcomeinside - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 15.09.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividenden-Update: Aktuelle Ex-Dividenden-Aktien am 15.09.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    Coca-Cola
    		US +2,90 % quartalsweise 0,53USD
    Altria Group
    		US +6,87 % quartalsweise 1,11USD
    Merck & Co
    		US +3,68 % quartalsweise 0,85USD
    Gilead Sciences
    		US +2,76 % quartalsweise 0,82USD
    Focus Minerals
    		AU - interim 0,08AUD
    Devon Energy
    		US +2,74 % quartalsweise 0,32USD
    Thermo Fisher Scientific
    		US +0,35 % quartalsweise 0,47USD
    Westgold Resources
    		AU +0,49 % interim 0,10AUD
    Ares Capital
    		US +8,84 % quartalsweise 0,48USD
    Teck Resources Registered (B)
    		CA +0,88 % quartalsweise 0,13CAD
    ARMOUR Residential REIT
    		US +17,28 % monatlich 0,24USD
    Venture Global Registered (A)
    		US - quartalsweise 0,04USD
    KBR
    		US +1,35 % quartalsweise 0,17USD
    Ecolab
    		US +1,02 % quartalsweise 0,73USD
    Macy's
    		US +4,00 % quartalsweise 0,19USD
    Graphic Packaging Holding
    		US +2,17 % quartalsweise 0,11USD
    Domino's Pizza
    		US +1,58 % quartalsweise 1,99USD
    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    		US +1,50 % quartalsweise 0,05USD
    Wesdome Gold Mines
    		CA - quartalsweise 0,03CAD
    Solaris Oilfield Infrastructure Registered (A)
    		US +1,58 % quartalsweise 0,12USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.





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