Axo Metals - 750-Meter-Erweiterungsbohrung trifft Goldoxid direkt ab Oberfläche!

Wenn ein Bohrergebnis 750 Meter abseits der bekannten Ressourcengrenze direkt ab der Grasnarbe mächtiges Goldoxid durchteuft, verändert das die Dimensionen eines Projekts schlagartig: Axo Metals (TSXV: AXO; WKN: A42784; FRA: 0TO0) meldet vom Flaggschiffprojekt San Antonio im mexikanischen Sonora die ersten Step-out-Ergebnisse seit der Übernahme der Liegenschaft – und landet prompt einen Volltreffer. Bohrloch SOSAP-26-048 stieß auf dem Ziel Luz del Cobre auf 46,5 Meter mit 1,43 g/t Gold direkt ab Oberfläche. Der Fund belegt, dass das System weit über das bisherige Blockmodell hinausreicht, und eröffnet einen gewaltigen Korridor für neue Unzen.

Spektakulärer Step-Out: Luz del Cobre eröffnet neue Explorationsachse

Die aktuelle Tranche des Bohrprogramms umfasst 29 Bohrlöcher über rund 5.000 Meter. Im Fokus stand dabei die Überprüfung der historischen Kupfer-Tagebaugrube Luz del Cobre (2011 bis 2018 betrieben), unter der das Geologenteam ein separates, überlagerndes Goldsystem vermutete – eine These, die sich nun eindrucksvoll bestätigt.

Die Standorte der neuen Bohrungen; Quelle: Axo Metals

Dass SOSAP-26-048 rund 750 Meter östlich der Hauptlagerstätte Sapuchi ansetzte und durchgehend vererztes Oxidmaterial ab Oberfläche lieferte, beflügelt die Wachstumsfantasie: Zwischen Sapuchi und Luz del Cobre klafft eine breite Explorationslücke („Gap-Zone“), die bislang in keiner Ressourcenschätzung enthalten ist. Ein Folgebohrloch (SOSAP-26-080), rund 380 Meter westlich niedergebracht, durchteufte optisch bereits dieselbe goldführende hydrothermale Brekzie (Laborwerte stehen noch aus). Flankierende Grabenproben an der Tagebauwand lieferten bereits 20,7 Meter mit 1,08 g/t Gold.

Sapuchi untermauert Starter-Pit-Potenzial mit bis zu 11,7 g/t Gold

Parallel zur Neuentdeckung auf Luz del Cobre treibt Axo Metals Infill- und Erweiterungsbohrungen auf der Kernlagerstätte Sapuchi voran. Dank vorteilhafter Topographie und oberflächennaher Oxidvererzung gilt Sapuchi als idealer Kandidat für einen späteren Starter-Tagebau.

Die herausragenden Bohrergebnisse der aktuellen Kampagne im Überblick:

SOSAP-26-039 (Sapuchi-Highlight): 18,0 Meter mit 8,15 g/t Gold ab nur 18 Metern Tiefe – darin ein hochgradiger Kern von 12,0 Metern mit 11,71 g/t Gold (vollständig oxidiert).

18,0 Meter mit ab nur 18 Metern Tiefe – darin ein hochgradiger Kern von (vollständig oxidiert). SOSAP-26-048 (Luz del Cobre Step-Out): 46,5 Meter mit 1,43 g/t Gold ab Oberfläche (vollständig oxidiert, 750 m außerhalb der Ressource).

46,5 Meter mit ab Oberfläche (vollständig oxidiert, 750 m außerhalb der Ressource). SOSAP-26-027 (Sapuchi): 47,1 Meter mit 1,16 g/t Gold ab 13,1 Metern Tiefe (Oxid- und Übergangsmaterial).

47,1 Meter mit ab 13,1 Metern Tiefe (Oxid- und Übergangsmaterial). SOSAP-26-025 (Sapuchi): 75,0 Meter mit 0,87 g/t Gold ab Oberfläche.

75,0 Meter mit ab Oberfläche. SOSAP-26-024 & SOSAP-26-028: Weite Mächtigkeiten im Übergangs- und Sulfidbereich mit 69,6 Metern zu 1,24 g/t Gold bzw. 49,7 Metern zu 1,20 g/t Gold.

Starke Dynamik: Drei Bohrgeräte erweitern das Ressourcenfundament

Mit drei aktiven Bohrgeräten forciert Axo Metals das Tempo, um den ungetesteten Korridor zwischen Sapuchi und Luz del Cobre systematisch zu schließen.

San Antonio verfügt bereits über ein solides Fundament von 576.000 Unzen Gold (angezeigt; 1,20 g/t) sowie weiteren 544.000 Unzen Gold (geschlussfolgert; 1,02 g/t), flankiert von über 3,1 Millionen Unzen Silber. Gelingt es dem Unternehmen, die Lücke zwischen beiden Arealen durchgehend zu vererzen, steht dem Projekt ein substanzieller Ressourcensprung bevor. Zusammen mit dem aussichtsreichen Kupfer-Projekt La Huerta in Jalisco positioniert sich Axo Metals damit einmal mehr als vielversprechender Rohstoffwert im bergbaufreundlichen mexikanischen Umfeld.

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