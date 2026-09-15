🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Staatssekretär

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Europa droht bei KI zum Zuschauer zu werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa setzte bei KI zu stark auf Regulierung
    • Europa braucht eigene Rechenzentren für Souveränität
    • Industrie soll europäische Rechenzentren finanzieren
    Staatssekretär - Europa droht bei KI zum Zuschauer zu werden
    Foto: Arne Dedert - DPA

    KÖLN (dpa-AFX) - Bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) hat sich Europa aus Sicht von Digital-Staatssekretär Thomas Jarzombek zu sehr auf die Regulierung konzentriert. Europa müsse aber auch die Potenziale dieser Technologie nutzen, sagte Jarzombek im Westdeutschen Rundfunk (WDR 5).

    In der aktuellen Diskussion um die Gefahren der KI sehe man, dass "offensichtlich die USA und China die Spieler sind und alleine, weil wir keine solchen mächtigen Modelle in Europa haben, wir jetzt tatsächlich eher irgendwas zwischen Moderator und Spielfeld darstellen", erläuterte der Staatssekretär im Bundesdigitalministerium.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Long
    27,12€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 14,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    30,71€
    Basispreis
    2,00
    Ask
    × 14,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die EU habe mit der KI-Verordnung, dem AI Act, sehr komplizierte Regelwerke geschaffen, die nicht dazu geführt hätten, dass KI-Entwickler nach Europa gekommen sind. Zugleich habe es die große Industrie bislang versäumt, ausreichend in europäische Rechenzentren zu investieren.

    Diese Rechenzentren in Europa zu haben, sei wichtig für die Souveränität in dieser Frage. "Und da hilft nicht nur die EU-Initiative der Gigafabriken, die ist eben immer, wenn der Staat etwas macht, natürlich auch kompliziert und auch langsam." Da sei vor allem die Industrie gefragt, jetzt mit Aufträgen Nachfrage zu schaffen, "damit Telekom, Schwarz und andere wirklich jetzt auch die Rechenzentren bauen, die wir brauchen hier in Deutschland und Europa".

    Die Deutsche Telekom will im großen Stil in den Aufbau und Betrieb von Rechenzentren einsteigen. Zuletzt hatte die für ihre Handelsketten Lidl und Kaufland bekannte Schwarz-Gruppe den milliardenschweren Rechenzentrums in der Nähe von Rostock angekündigt./brd/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 28,75 auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +1,86 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,25 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 576,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von -5,03 %/+26,63 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die solide fundamentale Basis der Telekom: Rund 3,5 % Dividendenrendite bei 47,4 % Ausschüttungsquote und erwartetes Kurspotenzial von über 30 %. Nach positiven Impulsen durch Cashflow und Quartalszahlen bewegt sich die Aktie seitwärts; 29 Euro gelten als Hürde, der Schlusskurs vom 3. August als Unterstützung. Umstritten bleibt eine mögliche Integration von T-Mobile US, während Elliott höhere Ausschüttungen bevorzugt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Staatssekretär Europa droht bei KI zum Zuschauer zu werden Bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) hat sich Europa aus Sicht von Digital-Staatssekretär Thomas Jarzombek zu sehr auf die Regulierung konzentriert. Europa müsse aber auch die Potenziale dieser Technologie nutzen, sagte Jarzombek im …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     