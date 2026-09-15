JPMORGAN stuft Schott Pharma auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Schott Pharma beim Kursziel von 27,10 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente biete bis 2029 ein Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent per annum, schrieb Philip Omnou am Montag. Dabei profitierten die Mainzer von strukturellen Trends und ihrer führenden Marktposition./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,33 % und einem Kurs von 23,50EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Philip Omnou
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philip Omnou
Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 27,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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