US-Rendite so hoch wie seit 2007 nicht – jetzt droht der Zinsschock!

Bereits am Montag hatte die Rendite kurzzeitig die Fünf-Prozent-Marke überschritten, bevor sie etwas nachgab. Nun setzt sich der Ausverkauf fort. Anleihekurse und Renditen bewegen sich gegenläufig: Steigt die Rendite, sinkt der Kurs.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch wächst der Druck am US-Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sprang am Dienstag laut CNBC auf 5,025 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007. Um 7:10 Uhr MESZ lag das Plus bei mehr als sechs Basispunkten.

Der entscheidende Treiber ist die Aussicht auf höhere Leitzinsen. Am Dienstag beginnt die zweitägige Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve. Die Inflation lag im August weiterhin deutlich über deren Ziel von zwei Prozent.

Wie fest der Markt mit einer Zinserhöhung rechnet, zeigt das FedWatch-Tool der CME: Händler preisen eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 92 Prozent für eine Anhebung um 25 Basispunkte ein. Das entspricht 0,25 Prozentpunkten.

Jonathan Liang, der bei Standard Chartered für die Anlagestrategie bei Anleihen und Devisen verantwortlich ist, verweist auf die hohe Empfindlichkeit zehnjähriger US-Staatsanleihen gegenüber Inflationserwartungen. Solange die Inflationsindikatoren über dem Ziel der Fed liegen, dürfte dieser enge Zusammenhang seiner Einschätzung nach vorerst bestehen bleiben, erklärte er gegenüber CNBC.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Der ICE US 10 Year Treasury Futures Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 173,8PKT auf ICE Data Global Index (14. September 2026, 21:00 Uhr) gehandelt.





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