JPMORGAN stuft BARCLAYS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 610 auf 620 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Firmenkundengeschäft in Großbritannien befinde sich in einer der stärksten Wellen der vergangenen Jahre, schrieb Sheel Shah am Montag. Er rechnet mit einem mehrjährigen Kreditzyklus, der noch ganz am Anfang steht. Zudem sorgten KI-Rechenzentren für enormen Finanzierungsbedarf. Natwest ist der Favorit von Shah./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:34 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Barclays Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 5,592EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sheel Shah

Analysiertes Unternehmen: BARCLAYS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,2

Kursziel alt: 6,1

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

