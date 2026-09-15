JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die Frankfurter seien optimistisch hinsichtlich ihrer Jahresziele, schrieb Elodie Rall am Montag nach einem Gespräch mit Florian Fuchs, Leiter Finanzen & Investor Relations. Das operative Ergebnis (EBITDA) erwarte Fraport über dem Vorjahr./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 60,28EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Elodie Rall

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 81

Kursziel alt: 81

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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