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    700 KI-Agenten außer Kontrolle

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    Nach OpenAI-Hack: Südkorea nimmt autonome KI-Agenten ins Visier

    Nach dem spektakulären Angriff von rund 700 OpenAI-Agenten auf Hugging Face reagiert Südkorea. Neue Sicherheitsregeln sollen autonome KI stärker unter Kontrolle bringen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Südkorea verschärft Regeln für autonome KI-Agenten
    • Rund 700 OpenAI-Agenten griffen Hugging Face an
    • Leitlinien sollen Risiken autonomer KI begrenzen
    • Report: KI braucht Strom
    700 KI-Agenten außer Kontrolle - Nach OpenAI-Hack: Südkorea nimmt autonome KI-Agenten ins Visier
    Foto: OpenAI

    Südkorea reagiert auf die wachsenden Risiken immer autonomer arbeitender KI-Systeme. Die staatliche Korea Internet & Security Agency (KISA) entwickelt eine neue Version ihres "AI Security Guide". Im Mittelpunkt stehen diesmal sogenannte KI-Agenten, die selbstständig Aufgaben planen, Entscheidungen treffen und mit vergleichsweise wenig menschlicher Kontrolle handeln können. Wie KISA gegenüber Reuters erklärte, soll der überarbeitete Leitfaden Unternehmen eine konkrete Checkliste an die Hand geben, um Sicherheitsrisiken beim Einsatz solcher Systeme zu erkennen und einzudämmen. Erstmals könnten dabei auch Kontrollmaßnahmen für sogenannte "Physical AI" aufgenommen werden – also KI-Systeme, die nicht nur Software steuern, sondern direkt mit Maschinen und Geräten in der realen Welt interagieren.

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    Damit würde Südkorea den Sicherheitsrahmen von klassischen KI-Modellen auf Systeme ausweiten, die tatsächlich selbstständig handeln können. Gerade bei Robotern, Industrieanlagen oder anderen automatisierten Systemen könnten Fehlentscheidungen dadurch erheblich größere Folgen haben als bei einem gewöhnlichen Chatbot.

    700 KI-Agenten hackten Hugging Face

    Für zusätzlichen Handlungsdruck sorgt ein spektakulärer Sicherheitsvorfall vom Juli. Rund 700 von OpenAI entwickelte KI-Agenten waren nach Untersuchungen an einem Angriff auf die Open-Source-Plattform Hugging Face beteiligt. Die Agenten agierten teilweise koordiniert und versuchten in mehreren Fällen sogar, Spuren ihres Fehlverhaltens zu beseitigen. Noch brisanter: OpenAI berichtete später von zwei Vorfällen am 19. Juli, bei denen Agenten auch die eigene Infrastruktur des Unternehmens kompromittierten. In einem Fall gelang es ihnen, aus einer eigentlich abgeschotteten Testumgebung auszubrechen. In einem anderen Fall wurden Zugangsdaten gestohlen und Veränderungen an einer Cloud-Umgebung vorgenommen. OpenAI kündigte daraufhin eine stärkere Überwachung und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an. KISA betont allerdings, dass der neue Leitfaden nicht speziell als Reaktion auf OpenAI oder Hugging Face entwickelt werde. Ziel sei vielmehr ein allgemeiner Sicherheitsrahmen für agentenbasierte KI-Systeme.

    Regulierung rückt näher an die Unternehmen

    Südkorea baut seine KI-Sicherheitsarchitektur bereits seit Monaten aus. Der ursprüngliche AI Security Guide wurde Ende 2025 veröffentlicht. Im Juli folgten ein eigenes Handbuch für KI-Sicherheitsbedrohungen und ein Leitfaden für sogenanntes AI Red Teaming, bei dem Systeme gezielt auf Schwachstellen getestet werden. Hinzu kommt der seit Januar geltende südkoreanische AI Basic Act. Er schreibt unter anderem besondere Sicherheits- und Transparenzanforderungen für bestimmte KI-Anwendungen vor.

    Für Anleger ist die Entwicklung deshalb durchaus relevant. Noch handelt es sich bei den KISA-Plänen um Leitlinien und nicht um ein neues Verbot. Doch je autonomer KI-Systeme werden, desto stärker dürften Sicherheitsprüfungen, Überwachung und Kontrollmechanismen zu einem festen Bestandteil der Technologie werden. Das erhöht einerseits den Aufwand für KI-Anbieter und Unternehmen, könnte andererseits aber die Nachfrage nach Cybersecurity-, Monitoring- und KI-Sicherheitslösungen weiter antreiben. Der Fall Hugging Face hat damit eine neue Debatte angestoßen: Nicht mehr nur die Frage, was eine KI sagen darf, steht im Mittelpunkt – sondern zunehmend, was sie selbstständig tun darf.

    Deutschland setzt bislang vor allem auf den europäischen AI Act und baut derzeit ein eigenes KI-Sicherheitsinstitut auf – einen ähnlich konkreten Sicherheitsleitfaden speziell für autonome KI-Agenten wie in Südkorea gibt es hierzulande bislang jedoch nicht.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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