JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Buy" belassen. Die neue Hörbrille Nuance Audio Plus dürfte viele Unzulänglichkeiten der ersten Generation angehen, schrieb Julien Dormois am Montag. Sie sei ein klarer Schritt vorwärts in Richtung kommerziell relevanter Größe, weg vom reinen Machbarkeitsnachweis./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 148,0EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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