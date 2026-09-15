Vidac Pharma erreicht den letzten Patientenbesuch in Phase-2b-Studie mit VDA-1102 bei aktinischer Keratose

Abschluss der Patientennachbeobachtung markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Datenanalyse

London, UK, 15. September 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das First-in-Class-Therapien entwickelt, die auf den Krebszellstoffwechsel abzielen, gab heute bekannt, dass der letzte Besuch des letzten Patienten in seiner klinischen Phase-2b-Studie zur Untersuchung von

VDA-1102 bei hochproliferativen Läsionen der aktinischen Keratose (AK) am 9. September 2026 stattgefunden hat.

In der randomisierten, doppelblinden, placebokontrollierten Studie wurde topisch angewendetes VDA-1102 bei Patienten mit hochproliferativen AK-Läsionen untersucht, bei denen ein Risiko für eine Progression zu einem Plattenepithelkarzinom (SCC) besteht.

Die Patientenrekrutierung wurde im Juni 2026 abgeschlossen.

Nach Abschluss der Patientennachbeobachtung läuft derzeit die abschließende Datenüberprüfung vor dem Datenbankschluss und der statistischen Analyse.

Dr. Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac Pharma, kommentierte:

„Das Erreichen des letzten Besuchs des letzten Patienten stellt einen wichtigen Meilenstein für Vidac Pharma und die weitere Entwicklung von VDA-1102 dar. Bislang wurden keine behandlungsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet. Wir möchten den Patienten, Prüfärzten und klinischen Teams danken, die an der Studie mitgewirkt haben. Die endgültigen Ergebnisse, einschließlich der Analyse der Biopsiedaten, werden in den kommenden Wochen erwartet.“

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die klinische Entwicklung von VDA-1102, die Analyse und Interpretation klinischer Studiendaten sowie zukünftige Entwicklungs- und regulatorische Aktivitäten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehen, und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem die Ergebnisse klinischer Studien, regulatorische Entwicklungen, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, Marktbedingungen und Umsetzungsrisiken. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Vidac Pharma Holdings Plc Dr. Max Herzberg

20–22 Wenlock Road London

N1 7GU Vereinigtes Königreich

www.vidacpharma.com

investors@vidacpharma.com

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das sich der Erforschung und Entwicklung von First-in-Class-Arzneimitteln für onkologische und onkodermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt therapeutische Wirkstoffkandidaten, die darauf abzielen, das hyperglykolytische Tumormikromilieu zu verändern, indem sie die Überexpression und Fehllokalisation des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen adressieren. Ziel ist es, den Zellstoffwechsel zu normalisieren und selektiv den programmierten Zelltod auszulösen, ohne das umliegende gesunde Gewebe zu beeinträchtigen.

Der führende Wirkstoffkandidat von Vidac, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien bei aktinischer Keratose (AK) und kutanem T-Zell-Lymphom (CTCL) Aktivität gezeigt.

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Die Vidac Pharma Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 0,398EUR auf Lang & Schwarz (15. September 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.

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