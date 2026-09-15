Frontalangriff auf zentrale Hürde

Nachdem SAP das erste Kursziel erreicht hatte, legte die Aktie eine mehrtägige Pause ein. Dabei ging der Kurs zurück und testete die beiden wichtigen gleitenden Durchschnitte von unten. Diese technische Unterstützung sorgte bereits am Freitag für ein zunehmendes Kaufinteresse. Am Montag erhielt die Aktie durch die Diskussion über eine mögliche Regulierung von Künstlicher Intelligenz zusätzlichen Schwung und stieg erneut bis an den aktuellen Widerstand.

Bei den vergangenen technischen Analysen der SAP-Aktie wurde bereits im Bereich von 130,00 Euro ein stabiler Boden erkannt. Von dort aus wurde mit einer weiteren Erholung gerechnet. Als erste Ziele standen zunächst 190,98 Euro und anschließend 198,00 Euro im Raum.

Entscheidend ist nun, ob SAP diesen Widerstand nachhaltig überwinden kann. Gelingt der Ausbruch, könnte das nächste Kursziel bei 198,00 Euro aktiviert werden. Für Anleger, die bislang noch keine Position aufgebaut haben, könnte dieser Bereich damit erneut interessant werden.

Sollte sich sogar eine besonders starke Kaufwelle entwickeln, wäre vorübergehend ein Anstieg bis auf 205,90 Euro möglich. Anschließend könnte die Aktie jedoch wieder etwas Luft holen.

Auf der Unterseite bleibt dagegen die Unterstützung durch die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 bei rund 171,55 Euro entscheidend. Erst ein Bruch dieser Marke würde das technische Bild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnten weitere Rückgänge in Richtung 165,54 Euro und darunter bis 158,60 Euro folgen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 191,00 Euro

Kursziel : 198,00 Euro

Renditechance via DN4XE6 : 55 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SAP SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4XE6 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,87 - 1,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 169,1564 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 169,1564 Euro akt. Kurs Basiswert: 186,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 198,00 Euro Hebel: 9,73 Kurschance: + 55 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU68ND Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,26 - 2,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 210,363 Euro Basiswert: SAP SE KO-Schwelle: 210,363 Euro akt. Kurs Basiswert: 186,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,02 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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