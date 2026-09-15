Verkehrte Welt

Fällt die Aktie unter 31,40 Euro, könnten Anleger verstärkt auf weiter sinkende Kurse setzen. Als mögliche Ziele stehen dabei zunächst 28,74 Euro und anschließend 23,69 Euro im Raum. Eine dazu passende Handelsstrategie wird im Anschluss noch genauer vorgestellt.

Nach einer deutlichen Kursvervielfachung innerhalb weniger Wochen musste die Aixtron-Aktie zuletzt kräftige Verluste hinnehmen. Aktuell findet der Kurs noch Halt an einer wichtigen Unterstützungszone aus dem Jahr 2011 bei 34,08 Euro. Aufgrund der zuletzt schwachen Kursentwicklung gerät diese Marke jedoch zunehmend unter Druck. Sollte sie nachhaltig unterschritten werden, könnte die bisherige Unterstützung ihre Wirkung verlieren.

Grundsätzlich dürfte die Nachfrage nach Halbleitern über einen längeren Zeitraum hinweg weiterhin robust bleiben. Kurzfristig konzentrieren sich die Anleger jedoch auf die Möglichkeit, dass sich der starke KI-Boom vorübergehend abschwächt. Genau dieses Szenario spiegelt sich derzeit auch in der Kursentwicklung von Aixtron wider.

Für Anleger mit einer positiven Einschätzung der Aktie könnten die genannten Kursmarken dagegen interessante Einstiegsbereiche darstellen. Sie könnten darauf setzen, dass Aixtron dort wieder stärker nachgefragt wird und die Aktie entsprechend günstig einsammeln. Wichtig wäre dabei allerdings, dass sich in den jeweiligen Bereichen tatsächlich ein stabiler Boden bildet. Andernfalls besteht das Risiko, zu früh einzusteigen und von weiteren Kursverlusten überrascht zu werden.

Noch ist eine nachhaltige Stabilisierung an der Unterstützung bei 34,08 Euro durchaus möglich. Für einen erneuten Angriff auf das bisherige Hoch bei 62,66 Euro müsste die Aixtron-Aktie aus technischer Sicht allerdings zunächst schnell wieder über 50,98 Euro steigen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 31,40 Euro

Kursziel : 28,74 und 23,69 Euro

Renditechance via DN5G8J : 140 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU8596 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,44 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 29,1201 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 29,1201 Euro akt. Kurs Basiswert: 33,32 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,29 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN5G8J Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,45 - 0,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 38,1913 Euro Basiswert: Aixtron SE KO-Schwelle: 38,1913 Euro akt. Kurs Basiswert: 33,32 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 23,69 Euro Hebel: 7,02 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

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