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    Explodierender Ölpreis treibt kritische Metalle! Airbus, Q2 Metals, Ganfeng, Rheinmetall und International Graphite im Fokus

    Nahost-Konflikt und kein Ende! Der explodierende Ölpreis belastet die globale Wirtschaft massiv und rückt kritische Sektoren wie die Verteidigungsindustrie in den Fokus. Dort kämpfen Großkonzerne wie und Airbus um den Erhalt der so wichtigen Lieferketten für kritische Metalle. Die Börse hat mit der Bürde dauerhafter geopolitischer Spannungen zu leben, fast täglich erfahren Rohstoffpreise eine Aufwertung. Um sich langfristig aus der Abhängigkeit fossiler Brennstoffe zu befreien und die Energiewende weiter voranzutreiben, forcieren Industrieunternehmen weltweit die Dekarbonisierung ihrer Produktion. Diese tiefgreifende Transformation betrifft insbesondere die Rüstungs- und Luftfahrtbranche, in der Branchenriesen unter immensem Druck stehen, ihre Produkte durch den Einsatz von Leichtbaukomponenten und alternativen Antrieben radikal zu modernisieren. Für die Umsetzung dieser technologischen Evolution benötigt die Industrie gewaltige Mengen an spezialisierten Rohstoffen, was die globale Nachfrage nach kritischen Metallen drastisch in die Höhe treibt. Zentrale Bausteine für diese neuen Technologien ist neben Lithium auch hochreines Graphit, welche für den Bau von Leichtbauteilen und effizienten Energiespeichern unverzichtbar geworden sind. Investoren sollten ihren Blick weg vom reinen Ölmarkt und hin zu den strategischen Schlüsselmetallen lenken, welche die Zukunft der globalen Industrie sichern. Wir rechnen genauer nach!

    Der Ölpreis verteuert den Minenbetrieb – Kritische Metalle im Nachfragesog

    Eine aktuelle Marktstudie des führenden Rohstoff-Analysehauses Wood Mackenzie verdeutlicht die direkten und gravierenden Auswirkungen der fossilen Energiekosten auf den primären Wirtschaftssektor. Die Analysten haben detailliert untersucht, wie stark steigende Ölpreise direkt auf die Betriebskosten (OPEX) im Bergbau durchschlagen – insbesondere bei der Gewinnung kritischer Metalle, deren Abbau und Transport extrem treibstoffintensiv sind. Die tiefgehende Untersuchung belegt detailliert, dass die Gewinnung von Rohstoffen durch den massiven Preisanstieg bei Rohöl und Dieselkraftstoffen so kapitalintensiv ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Da der Betrieb von schweren Abbaugeräten, großvolumigen Transportflotten und industriellen Verarbeitungsanlagen primär auf fossilen Brennstoffen basiert, schlagen die Energiekosten unmittelbar auf die Bilanzen der Minenbetreiber durch.

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