🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Greenpeace

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fünf größere Ölteppiche in Straße von Hormus

    Für Sie zusammengefasst
    • Fünf Ölteppiche erreichen iranische Schutzgebiete
    • Ölteppich an Omans Küste bedroht Vogelrastgebiet
    • Ölteppich bei Oman wächst auf 600 Quadratkilometer
    Greenpeace - Fünf größere Ölteppiche in Straße von Hormus
    Foto: Stringer - dpa

    BERLIN/MASKAT (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus zeigen aktuelle Satellitenbilder nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation Greenpeace mittlerweile fünf größere Ölteppiche. Die Verschmutzung habe unter anderem die iranische Küste in der Nähe von Schutzgebieten um die Insel Gheshm erreicht, hieß es in einer Mitteilung. An der Insel liegen unter anderem große Mangrovenwälder.

    Auch an der omanischen Südseite der Straße von Hormus sei einer der Ölteppiche sichtbar, hieß es weiter. Die zerklüftete Küste dort gilt als wichtiges Vogelrastgebiet.

    Weitere Ölteppiche in der Region könnten vom Tanker "Riesco" stammen. "Dies könnte darauf hindeuten, dass das Schiff gesunken ist und weiterhin Öl austritt", schreibt Greenpeace unter Verweis auf ein lediglich mögliches Szenario. Das US-Militär hatte die "Riesco" und weitere Tanker, die mit dem Iran in Verbindung gebracht werden, nach eigenen Angaben angegriffen. Auch der Iran hatte mehrfach Schiffe in der Region attackiert. Die Verschmutzungen mit konkreten Schiffsangriffen in der Region zu verbinden, ist häufig auch aufgrund eingeschränkter Transponderdaten schwer.

    Zudem breitet sich nach Greenpeace-Angaben ein weiterer Ölteppich an der Südküste Omans aus. Dort war der Tanker "Caroline Bezengi" auf Grund gelaufen, der Russlands sogenannter Schattenflotte zugerechnet wird und unter EU-Sanktionen steht.

    "Am 11. September wurde die sichtbare Fläche auf rund 400 Quadratkilometer geschätzt, am 12. September auf etwa 600 Quadratkilometer", schrieben die Umweltschützer unter Berufung auf eine vorläufige Schätzung. Die Ursache für die Vergrößerung sei bislang unklar, möglich seien unter anderem weitere Schäden am Schiff sowie veränderte Wetter- und Meeresbedingungen./mar/DP/zb





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Greenpeace Fünf größere Ölteppiche in Straße von Hormus In der Straße von Hormus zeigen aktuelle Satellitenbilder nach Einschätzung der Umweltschutzorganisation Greenpeace mittlerweile fünf größere Ölteppiche. Die Verschmutzung habe unter anderem die iranische Küste in der Nähe von Schutzgebieten um die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     