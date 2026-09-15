Wienerberger Names Claus Ehrenbeck SVP of Investor Relations
With a seasoned capital markets expert at the helm, Wienerberger ushers in a new era of investor dialogue as Claus Ehrenbeck steps in as Senior Vice President IR.
Foto: Wienerberger AG
- Claus Ehrenbeck became Wienerberger AG’s new Senior Vice President of Investor Relations on September 15, 2026.
- He succeeds Therese Jandér and is responsible for investor relations and capital market communications.
- Ehrenbeck reports directly to Dagmar Steinert, Wienerberger’s Chief Financial Officer.
- He brings extensive international experience in investor relations, capital markets, IPOs, and corporate communications.
- Before joining Wienerberger, he held senior investor relations roles at AIXTRON, HOCHTIEF, and thyssenkrupp, where he worked for nearly 20 years.
- Wienerberger employs more than 20,000 people worldwide, operates over 200 production sites, and generated €4.6 billion in revenue in 2025.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Wienerberger is on 12.11.2026.
The price of Wienerberger at the time of the news was 17,575EUR and was down -0,99 % compared with the previous day.
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