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    Wienerberger: Claus Ehrenbeck übernimmt Investor-Relations-Leitung

    wienerberger stärkt seine Kapitalmarktpräsenz: Zum 15. September 2026 übernimmt Dr. Claus Ehrenbeck die Leitung der Investor Relations und folgt damit auf Therese Jandér.

    Wienerberger: Claus Ehrenbeck übernimmt Investor-Relations-Leitung
    Foto: Wienerberger AG
    • Dr. Claus Ehrenbeck übernimmt zum 15. September 2026 die Position des Senior Vice President Investor Relations bei wienerberger.
    • Er folgt auf Therese Jandér und verantwortet künftig die Investor-Relations-Aktivitäten sowie die Kapitalmarktkommunikation des Unternehmens.
    • Ehrenbeck berichtet direkt an Dagmar Steinert, CFO von wienerberger.
    • Der promovierte Chemiker verfügt über langjährige Erfahrung in Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation, unter anderem bei AIXTRON, HOCHTIEF und thyssenkrupp.
    • Von 2006 bis 2025 leitete Ehrenbeck nahezu 20 Jahre lang den Bereich Investor Relations bei thyssenkrupp; seit 2025 war er als unabhängiger Berater tätig.
    • Mit seiner internationalen Kapitalmarktexpertise soll Ehrenbeck den Dialog mit globalen Investoren ausbauen und die Positionierung wienerbergers an den internationalen Kapitalmärkten stärken.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,99 % im Minus.


    Wienerberger

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    ISIN:AT0000831706WKN:852894
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