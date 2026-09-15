Wienerberger: Claus Ehrenbeck übernimmt Investor-Relations-Leitung
wienerberger stärkt seine Kapitalmarktpräsenz: Zum 15. September 2026 übernimmt Dr. Claus Ehrenbeck die Leitung der Investor Relations und folgt damit auf Therese Jandér.
Foto: Wienerberger AG
- Dr. Claus Ehrenbeck übernimmt zum 15. September 2026 die Position des Senior Vice President Investor Relations bei wienerberger.
- Er folgt auf Therese Jandér und verantwortet künftig die Investor-Relations-Aktivitäten sowie die Kapitalmarktkommunikation des Unternehmens.
- Ehrenbeck berichtet direkt an Dagmar Steinert, CFO von wienerberger.
- Der promovierte Chemiker verfügt über langjährige Erfahrung in Investor Relations und Kapitalmarktkommunikation, unter anderem bei AIXTRON, HOCHTIEF und thyssenkrupp.
- Von 2006 bis 2025 leitete Ehrenbeck nahezu 20 Jahre lang den Bereich Investor Relations bei thyssenkrupp; seit 2025 war er als unabhängiger Berater tätig.
- Mit seiner internationalen Kapitalmarktexpertise soll Ehrenbeck den Dialog mit globalen Investoren ausbauen und die Positionierung wienerbergers an den internationalen Kapitalmärkten stärken.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Wienerberger ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Wienerberger lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,575EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,99 % im
Minus.
-0,68 %
-9,53 %
-15,41 %
-26,59 %
-39,24 %
-28,50 %
-46,79 %
+23,90 %
+49,56 %
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte