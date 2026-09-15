Top-Gehalte befeuern Titanprojekt in Western Australia

Mit Spitzenwerten von bis zu 20,10 Prozent Schwermineralen im Liegenden stößt McLaren Minerals (ASX: MML; WKN: A40XP1) in eine neue Dimension vor: Das australische Explorationsunternehmen legt für sein zu 100 Prozent kontrolliertes Titanprojekt McLaren in Western Australia eine weitere, außergewöhnlich starke Ergebnischarge vor. Sämtliche 61 neu gemeldeten Bohrlöcher (1.293 Meter) beginnen direkt an der Oberfläche – ganz ohne tauben Abraum – und liefern einen längengewichteten Gesamtdurchschnitt von 4,57 Prozent Schwermineralen (HM) über eine mittlere Tiefe von 21,2 Metern.

Spektakuläre Treffer: Bis zu 20,1 % HM im Liegenden

Besonders bemerkenswert für die spätere Minenökonomie ist die Gehaltsverteilung: Über 70 Prozent der Bohrlöcher übertreffen die 4-Prozent-Marke, während ein Drittel der Bohrungen mehr als 5 Prozent HM liefert. Zudem zeigt sich bei mehreren Bohrungen eine markante Gehaltsanreicherung zum Liegenden hin.

Die Highlights der aktuellen Bohrtranche im Überblick:

MAC467 (Spitzenreiter): 24,0 Meter mit durchschnittlich 7,54 % HM ab Oberfläche – gipfelnd in einem herausragenden Spitzenwert von 20,10 % HM im letzten Meter (23 bis 24 m Tiefe).

MAC468: 13,0 Meter mit 7,25 % HM ab Oberfläche – inklusive 17,64 % HM im finalen Meter (12 bis 13 m Tiefe).

MAC532: 27,0 Meter mit 5,83 % HM ab Oberfläche (Spitzenwert von 8,70 % HM).

Weitere breite Abschnitte über 5 % HM: MAC535 (24 m mit 5,58 % HM), MAC521 (27 m mit 5,37 % HM), MAC510 (10 m mit 7,15 % HM) sowie MAC529 (15 m mit 6,45 % HM).

Da sämtliche Gehalte ohne Cut-off über das gesamte Intervall ermittelt wurden, unterstreichen die Daten die bemerkenswerte Homogenität des Mineralsandsystems über eine Fläche von knapp zwei Kilometern in Ost-West- und fast drei Kilometern in Nord-Süd-Richtung.

Kontinuierlicher Newsflow treibt Ressourcen-Update und Machbarkeitsstudie

Die jüngsten Resultate bestätigen die beachtliche Konstanz der vorangegangenen Bohrkampagnen (Mitte August: 4,96 % HM; Anfang September: 5,44 % HM) und übertreffen das Niveau der bestehenden Ressourcenschätzung von 529 Millionen Tonnen bei 4,5 Prozent HM spürbar.

Für McLaren Minerals markieren die Bohrungen das Fundament für die nächsten großen Meilensteine: Die Daten fließen direkt in die anstehende Neubewertung der Mineralressource (MRE) ein, während parallel metallurgische Testarbeiten und technische Studien laufen, um die Grundlagen für eine bankfähige Machbarkeitsstudie (BFS) sowie eine erste Erzreservenschätzung zu legen.

Zusammen mit dem kürzlich akquirierten, zirkonreichen Barossa-Projekt in South Australia etabliert sich McLaren Minerals als führender Vorentwickler im zukunftsträchtigen Eucla-Becken. Angesichts der Einstufung von Titan(-Metall) als sicherheitskritischer Schlüsselrohstoff für Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie bietet das Projekt Anlegern einen handfesten Hebel auf den westlichen De-Risking-Trend bei kritischen Mineralien.









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