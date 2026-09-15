Nicht Vonovia: Bei dieser Immo-Aktie wurde jetzt kräftig nachgekauft!

Am Montag übersprang der Kupon für eine US-Staatsanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren erstmals seit der großen Finanzkrise seit 2007 die Schallmauer von 5 Prozent . Wer dem deutschen Staat Geld leiht, bekommt aktuell 3,54 Prozent geboten – so viel wie seit 2011 nicht mehr.

Anhaltend hohe Energie- und Rohstoffpreise, steigende Staatsschulden und die wachsende Konkurrenz zwischen Unternehmens- und Staatsanleihen haben in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem unerbittlichen Anstieg der Anleiherenditen geführt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Schuldenfinanzierte Expansion rächt sich jetzt

Die stark gestiegenen Zinsen setzen zwar den gesamten Aktienmarkt unter Druck, doch besonders hart trifft es Unternehmen und Geschäftsmodelle mit hohem Kapitalbedarf. Dazu gehört auch die Immobilienbranche. Konzerne wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia hatten sich während der Null- und Niedrigzinsjahre viel Geld für die Expansion ihrer Portfolios geliehen – allerdings ohne sich rechtzeitig mit dem Anstieg der Leitzinsen und Anleiherenditen wieder um den Schuldenabbau zu kümmern.

Das rächt sich jetzt gewaltig und drückt die Kurse auf immer neue Mehrjahrestiefs. So sind die Anteile des deutschen Branchenprimus Vonovia am Montag auf den tiefsten Stand seit mehr als 3 Jahren gefallen. Die Bilanz für das laufende Börsenjahr fällt mit -26,8 Prozent vernichtend aus.

Bei den Mitbewerbern sieht es kaum besser aus, auch wenn sich diese geringfügig besser geschlagen haben, weil die Verschuldungsquote hier nicht ganz so hoch ist, wie bei Vonovia, das 2026 mit rund dem 13-Fachen seines EBITDA verschuldet ist.

Amundi schlägt bei LEG Immobilien zu

Ausgerechnet inmitten dieser Zins- und Schuldenkrise hat jetzt mit dem französischen Vermögensverwalter Amundi ein schwergewichtiger institutioneller Investor in der Branche zugeschlagen. Wie aus an die Börsenaufsichtsbehörde BaFin übermittelten Dokumenten hervorgeht, stockte der Fonds- und ETF-Anbieter seine Position bei LEG Immobilien kräftig auf.

Aus der am Dienstagmorgen veröffentlichten Pflichtmitteilung geht hervor, dass Amundi seine Beteiligung von zuletzt 4,75 Prozent auf jetzt 5,04 Prozent angehoben hat. Insgesamt hält der Vermögensverwalter jetzt rund 3,87 Millionen von insgesamt 76,8 Millionen ausstehenden Anteilen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Amundi seinen Anteil von 5,17 auf 4,75 Prozent reduziert. Diese Transaktion wurde jetzt im Wesentlichen rückgängig gemacht. Größter Einzelaktionär des Unternehmens ist unverändert BlackRock mit zuletzt rund 8,4 Prozent aller Anteile. Ein weiterer Großaktionär ist mit etwa 3 Prozent der norwegische Staatsfonds.

Immobilienwerte haben auch am Dienstag keine Chance

Von der Mitteilung über den Rückkauf eines bedeutenden Aktienpaketes durch Amundi konnte die Aktie am Dienstagvormittag jedoch nicht profitieren. LEG Immobilien stand aufgrund des fortgesetzten Anstiegs der Anleiherenditen weiter unter Druck und notierte rund ein halbes Prozent im Minus. Für Vonovia und TAG Immobilien ging es jeweils rund ein Prozent tiefer.

Damit verschärft sich die Kurskrise weiter. Die Anteile von LEG Immobilen sind nur noch wenige Cent vom tiefsten Stand seit Mai 2023 entfernt. Und 46 Euro droht das niedrigste Niveau seit mehr als 12 Jahren. Aus charttechnischer Perspektive herrscht hier trotz bereits überverkaufter Zustände Alarmstufe rot. Rasche Besserung ist unterdessen nicht in Sicht, da die weltweit steigenden Inflationsraten Notenbanken zu weiteren Zinserhöhungen veranlassen dürften.

Fazit: Ermutigend, aber sicherlich kein Gamechanger

Der französische Vermögensverwalter Amundi hat mitten in der Kurskrise von Immobilienaktien ein erst vor wenigen Tagen veräußert Aktienpaket von LEG Immobilien zurückgekauft. Das zeigt ein grundsätzlich anhaltendes Interesse von institutioneller Seite aus.

Das ist zwar einerseits ermutigend, dürfte am Kursgeschehen andererseits aber kaum etwas ändern, das wird gegenwärtig vollständig vom Geschehen am Anleihenmarkt bestimmt. Mit Blick auf die Frage, wo Anlegerinnen und Anleger eher zuschlagen sollten – beim Brancheprimus Vonovia oder LEG Immobilien – sobald hier eine Bodenbildung in Sicht ist, lautet die Antwort aus fundamentaler Perspektive LEG Immobilien. Zwar sind die Düsseldorfer ähnlich hoch verschuldet wie Vonovia, allerdings ist das Kurs-Gewinn- sowie das Kurs-Buch-Verhältnis deutlich niedriger.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion





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