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    Gates-Stiftung will mit Milliarde Dollar KI-Zugang fördern

    Für Sie zusammengefasst
    • Gates-Stiftung investiert eine Milliarde in KI
    • Je 40 Prozent fließen in Bildung und Gesundheit
    • Gates fordert staatliche Regulierung wegen KI-Risiken
    Gates-Stiftung will mit Milliarde Dollar KI-Zugang fördern
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    REDMOND (dpa-AFX) - Inmitten der Debatte um existenzielle Risiken Künstlicher Intelligenz will die Stiftung von Microsoft -Mitgründer Bill Gates mit einer Milliarde Dollar breiteren Zugang zu KI fördern. Künstliche Intelligenz müsse die Schere zwischen Arm und Reich schließen helfen und nicht noch erweitern, argumentiert die Stiftung in einem aktuellen Bericht.

    Das Geld soll demnach binnen zwei Jahren ausgegeben werden. Wenn man den Markt sich selbst überlasse, würden die leistungsstärksten KI-Werkzeuge zunächst für die Menschen und Institutionen entwickelt werden, die am meisten in der Lage seien, dafür zu bezahlen, warnte Gates. Andere könnten sie aber dringender brauchen.

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    Von dem Betrag sollen jeweils rund 40 Prozent in Bildung und Gesundheitswesen investiert werden, wie die Stiftung mitteilte. Zehn Prozent sollen in digitale Grundlagen fließen - wie etwa den Aufbau von Datensätzen für KI in Sprachen, die bisher unterrepräsentiert sind. Die restlichen zehn Prozent sind für die Agrarwirtschaft vorgesehen, zum Beispiel KI-Empfehlungen an Landwirte.

    "Der Staat muss eingreifen"

    In einem Interview der Wochenzeitung "Die Zeit" sprach sich Gates zudem für eine staatliche Regulierung Künstlicher Intelligenz aus. "Wir können nicht erwarten, dass sich die Branche selbst reguliert", betonte er. "Der Staat muss hier eingreifen." Gates zeigte sich auch überrascht davon, dass es bislang keine gesellschaftliche Reaktion auf die großen Sprünge der Technologie gegeben habe. Über die Risiken von KI werde fast ausschließlich in der Branche gesprochen: "Was mir fehlt, ist der Rest der Gesellschaft."

    Angestoßen von eigenständigen Hacking-Attacken durch Künstliche Intelligenz gibt es aktuell eine scharfe Debatte über die Risiken der Technologie. Einige frühere und aktuelle Mitarbeiter von Entwicklerfirmen äußerten öffentlich die Sorge, dass KI zur Vernichtung der Menschheit führen könne.

    Die Gates Foundation gehört zu den größten wohltätigen Stiftungen der Welt. Das Ansehen des Microsoft-Mitgründers hatte wegen Enthüllungen rund um seine Kontakte zum berüchtigten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gelitten. Gates bekräftigte im "Zeit"-Interview frühere Äußerungen, dass der Kontakt zu Epstein rückblickend "ein schwerer Fehler" gewesen sei./so/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 435,6 auf Tradegate (15. September 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 576,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +10,89 %/+47,86 % bedeutet.





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