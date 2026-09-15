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    Berlin-Wahl

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    Falsches Rathaus in Wahlwerbespot der Linken

    Für Sie zusammengefasst
    • Eralp zeigt im Wahlspot ein falsches Rathaus
    • Gezeigt wird das Rathaus in Danzig statt Berlin
    • Der Wahlspot erklärt Erst- und Zweitstimme
    Berlin-Wahl - Falsches Rathaus in Wahlwerbespot der Linken
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Berliner Abgeordnetenhaus-Wahl am Sonntag will Elif Eralp für die Linken als Regierende Bürgermeisterin ins Rote Rathaus einziehen - in einem Wahlwerbespot auf Instagram zeigt sie aber ein falsches Gebäude. Eralp erklärt in dem kürzlich hochgeladenen Post, wie die Wahl mit Erst- und Zweitstimme funktioniert. Zwischendurch wird vermeintlich das Rote Rathaus eingeblendet - doch vor allem an der Spitze des Gebäudes lässt sich schnell erkennen, dass es sich hierbei nicht um den Amtssitz in Berlin-Mitte handelt. Wie der "Tagesspiegel" berichtet, handelt es sich stattdessen um das Rechtstädtische Rathaus in Danzig, gut fünf Stunden Autofahrt vom Roten Rathaus in Berlin-Mitte entfernt. Darin ist heute das Danziger Stadtmuseum untergebracht./nif/DP/zb






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