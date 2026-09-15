Bohrerfolge untermauern Trend

25 % höhere Explorationsausgaben und fast 30 % mehr Bohrkilometer: Australiens Mineralienexploration läuft vor allem aufgrund der Goldsuche auf Hochtouren. Mehrere Goldexplorer konnten zuletzt bemerkenswerte Fortschritte vermelden.

Der australische Edelmetallexplorer QMines (ISIN: AU0000141533, WKN: A2QSAM) startete im Juli 2026 ein 10.000-Meter-Mehrrig-Bohrprogramm auf dem Kupfer- und Goldprojekt Mount Chalmers etwa 25 km nordöstlich von Rockhampton in Zentral-Queensland und meldete zuletzt hochgradige Ergebnisse von zwei Bohrlöchern. Die Geologen wollten mit den Bohrungen verschiedene Bereiche innerhalb des mineralisierten Systems von Mount Chalmers testen und ein besseres metallurgisches Verständnis erreichen. Ein Ziel, das erreicht wurde. Bohrloch 26MCRD006 zielte auf das kupferreiche Stringer- und halbmassive Sulfidsystem unterhalb der historischen Bergbauarbeiten ab und ergab 32 Meter mit 1,99 % Kupfer, 0,39 Gramm Gold und 2,6 Gramm Silber pro Tonne ab 138 Meter. Einzelne Proben innerhalb des Abschnitts erreichten dabei Spitzenwerte von 11,3 % Kupfer – der bisherige Bestwert des laufenden Programms.

QMines: Gold, Silber, Kupfer und Zink bei Mount Chalmers bestätigt

Bohrloch 26MCDD008 testete eine flache polymetallische Linse. Das Resultat: 25 Meter mit 2,08 Gramm Gold, 92 Gramm Silber, 2,56 % Zink und 0,19 % Kupfer ab 56 Metern. Einzelne Proben erzielten dabei neue Programmrekorde von 12,6 Gramm Gold, 260 Gramm Silber und 10,75 % Zink pro Tonne. Die Resultate bauen auf früheren Bohrungen auf und zeigen weiterhin die beiden Hauptmineralisierungsstile bei Mount Chalmers: ein kupfer- und golddominiertes Stringer- und Stockwork-System in der Tiefe, das nach oben in zink-, blei-, silber- und goldreiche massive Sulfidlinsen übergeht.

Die Mineralexploration – und insbesondere die Exploration von Goldprojekten – läuft in Down Under derzeit auf Hochtouren. Daten des Australian Bureau of Statistics zufolge stiegen die Explorationsausgaben im zweiten Quartal um 17,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum und um 3,9 % im Vergleich zum ersten Quartal auf 1,143 Mrd. AUD.

Australische Goldexplorer: Mehr Ausgaben, mehr Bohrungen

Dabei handelt es sich um saisonbereinigte Daten. Die Rohdaten zeichnen ein noch stärkeres Bild. Demnach legten die Gesamtausgaben für alle Arten von Lagerstätten um 24,8 % auf 1,19 Mrd. AUD zu. Bei den neuen Lagerstätten gab es einen Anstieg von 27,3 %, bei bestehenden Lagerstätten betrug das Plus 24,0 %. Gold verzeichnete in den Rohdaten einen besonders starken Anstieg der Explorationsausgaben um 23,6 % auf 565,6 Mio. AUD. Nur Eisenerz konnte mit 26,3 % (auf 234,7 Mio. AUD) noch stärker zulegen.