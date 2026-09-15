BERNSTEIN RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Outperform'
Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung für National Grid beim Kursziel von 1310 Pence mit "Outperform" wieder aufgenommen. Der Energienetzbetreiber sei "eingestöpselt in Wachstum", schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die Aktie biete die Beteiligung an attraktivem regulierten Geschäft auf einem wenig ambitionierten Bewertungsniveau, gemessen an Wachstum und guter Berechenbarkeit./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 14:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 14:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 13,03EUR auf Tradegate (15. September 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Bartlomiej Kubicki
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1310
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Bartlomiej Kubicki
Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1310
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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