BERNSTEIN RESEARCH stuft NATIONAL GRID auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung für National Grid beim Kursziel von 1310 Pence mit "Outperform" wieder aufgenommen. Der Energienetzbetreiber sei "eingestöpselt in Wachstum", schrieb Bartlomiej Kubicki am Montag. Die Aktie biete die Beteiligung an attraktivem regulierten Geschäft auf einem wenig ambitionierten Bewertungsniveau, gemessen an Wachstum und guter Berechenbarkeit./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 14:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 13,03EUR auf Tradegate (15. September 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Bartlomiej Kubicki

Analysiertes Unternehmen: NATIONAL GRID

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1310

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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