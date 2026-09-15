BERNSTEIN RESEARCH stuft NETFLIX COM INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix mit einem Kursziel von 95 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Annick Maas konzentrierte sich am Montag in ihrem Branchenkommentar auf die globale TV-Produktionswelt. Ihre Favoriten in der Branche sind Disney und Netflix. Netflix habe sich von der ursprünglich reinen Streamingplattform lizensierter Inhalte weiterentwickelt und produziere eigene Inhalte, oder lasse sie produzieren und erhalte langfristige Rechte daran./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 10:16 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 69,12EUR auf Tradegate (15. September 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Annick Maas

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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