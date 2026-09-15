BERENBERG stuft GSK auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Nach den jüngsten Geschäftsentwicklungen und Nachrichten aus der Pipeline ist Analystin Kerry Holford zunehmend optimistisch hinsichtlich der Wachstumsaussichten der Briten, wie sie am Montag schrieb. Sechs Wirkstoffe in der späten Forschungsphase hätten das Potenzial für Spitzenumsätze von jeweils mindestens 2 Milliarden Pfund. Zudem habe die aktuelle Berenberg-Analyse der Pharmabranche hinsichtlich der Rendite auf die Forschungsinvestitionen (RORI) für GSK den vierten Platz ergeben. Die Rendite liege mit 11 Prozent klar über dem Branchenschnitt von 9 Prozent./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 17:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 22,07EUR auf Tradegate (15. September 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kerry Holford

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 0,22

Kursziel alt: 0,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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