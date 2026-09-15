Henkel setzt weiter auf Zukäufe

Henkel (DE0006048432) will seinen Wachstumskurs mit weiteren Übernahmen beschleunigen. CEO Knobel erklärte, das Unternehmen prüfe Zukäufe in beiden Sparten. Bereits 2026 hat Henkel 5 Transaktionen im Gesamtwert von rund 5 Mrd. Euro vereinbart, 4 davon sind abgeschlossen. Dazu zählen die Haarpflegemarken OLAPLEX und Not Your Mother’s sowie die Klebstoffspezialisten ATP Adhesive Systems und Wetherby Laroc. Die Übernahme der Stahl Gruppe für 2,1 Mrd. Euro soll im zweiten Halbjahr folgen. Das operative Geschäft liefert Henkel Rückenwind für die Expansion. In H1 stieg der Umsatz organisch um 3,2 Prozent auf 10,3 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 1,62 Mrd. Euro, die Marge verbesserte sich auf 15,7 Prozent. Henkel hob deshalb die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 auf 1,5 bis 3,5 Prozent an. Die Einkaufstour erhöht jedoch den Finanzierungsdruck: Die Nettofinanzposition sank bis Ende Juni auf minus 1,86 Mrd. Euro.

Der Discounter der DZ Bank (DE000DY1TDV4) erzielt beim Preis von 69,40 Euro eine maximale Rendite von 2,60 Euro oder 14 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps von 72 Euro notiert. Auch im negativen Szenario erfolgt ein Barausgleich.

Discount-Strategie mit 6,8 Prozent Puffer (März)

Das baugleiche Produkt mit Cap 72 Euro, aber Laufzeit März gibt’s ebenfalls von der DZ Bank mit der ISIN DE000DU8NYU4. Beim Preis von 67,90 errechnet sich eine Renditechance von 4,10 Euro oder 11,5 Prozent p.a. Auch hier Barausgleich, wenn das die Aktie unter Cap schließt.

Einkommensstrategie mit 12 Prozent Kupon p.a. (Juni)

Eine Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PM4S4Y5) zahlt 12 Prozent Zinsen p.a., durch den Kauf unter pari liegt die effektive Rendite bei 13,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.27 mindestens auf dem Basispreis von 75 Euro schließt. Sonst gibt’s 13 Aktien (= 1.000 Euro / 75 Euro, Bruchteile in bar).

ZertifikateReport-Fazit: Für Henkel sprechen steigendes organisches Wachstum, eine höhere Marge und die angehobene Umsatzprognose. Risiken bleiben die wachsende Verschuldung, mögliche Integrationsprobleme bei den Zukäufen sowie die schwächere Entwicklung einzelner Bereiche. Wer schon bei einer Seitwärtsbewegung profitieren will, dem bieten Zertifikate solide Renditen mit Sicherheitspuffer.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel Aktien oder von Anlageprodukten auf Henkel Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de