🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Seitwärtsstrategien

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Henkel setzt weiter auf Zukäufe

    Henkel treibt seine Einkaufstour voran und hebt zugleich die Umsatzprognose an. Discount-Zertifikate und Aktienanleihe ermöglichen attraktive Renditen auch bei seitwärts laufender Aktie.

    Henkel (DE0006048432) will seinen Wachstumskurs mit weiteren Übernahmen beschleunigen. CEO Knobel erklärte, das Unternehmen prüfe Zukäufe in beiden Sparten. Bereits 2026 hat Henkel 5 Transaktionen im Gesamtwert von rund 5 Mrd. Euro vereinbart, 4 davon sind abgeschlossen. Dazu zählen die Haarpflegemarken OLAPLEX und Not Your Mother’s sowie die Klebstoffspezialisten ATP Adhesive Systems und Wetherby Laroc. Die Übernahme der Stahl Gruppe für 2,1 Mrd. Euro soll im zweiten Halbjahr folgen. Das operative Geschäft liefert Henkel Rückenwind für die Expansion. In H1 stieg der Umsatz organisch um 3,2 Prozent auf 10,3 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 1,62 Mrd. Euro, die Marge verbesserte sich auf 15,7 Prozent. Henkel hob deshalb die Prognose für das organische Umsatzwachstum 2026 auf 1,5 bis 3,5 Prozent an. Die Einkaufstour erhöht jedoch den Finanzierungsdruck: Die Nettofinanzposition sank bis Ende Juni auf minus 1,86 Mrd. Euro.

    Discount-Strategien mit 4,8 Prozent Puffer (Dezember) 

    Der Discounter der DZ Bank (DE000DY1TDV4) erzielt beim Preis von 69,40 Euro eine maximale Rendite von 2,60 Euro oder 14 Prozent p.a., sofern die Aktie am 18.12.26 zumindest auf Höhe des Caps von 72 Euro notiert. Auch im negativen Szenario erfolgt ein Barausgleich.  

    Discount-Strategie mit 6,8 Prozent Puffer (März)  

    Das baugleiche Produkt mit Cap 72 Euro, aber Laufzeit März gibt’s ebenfalls von der DZ Bank mit der ISIN DE000DU8NYU4. Beim Preis von 67,90 errechnet sich eine Renditechance von 4,10 Euro oder 11,5 Prozent p.a. Auch hier Barausgleich, wenn das die Aktie unter Cap schließt.  

    Einkommensstrategie mit 12 Prozent Kupon p.a. (Juni) 

    Eine Aktienanleihe der BNP Paribas (DE000PM4S4Y5) zahlt 12 Prozent Zinsen p.a., durch den Kauf unter pari liegt die effektive Rendite bei 13,7 Prozent p.a., wenn die Aktie am 18.6.27 mindestens auf dem Basispreis von 75 Euro schließt. Sonst gibt’s 13 Aktien (= 1.000 Euro / 75 Euro, Bruchteile in bar). 

    ZertifikateReport-Fazit: Für Henkel sprechen steigendes organisches Wachstum, eine höhere Marge und die angehobene Umsatzprognose. Risiken bleiben die wachsende Verschuldung, mögliche Integrationsprobleme bei den Zukäufen sowie die schwächere Entwicklung einzelner Bereiche. Wer schon bei einer Seitwärtsbewegung profitieren will, dem bieten Zertifikate solide Renditen mit Sicherheitspuffer. 

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Henkel Aktien oder von Anlageprodukten auf Henkel Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de






    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Henkel setzt weiter auf Zukäufe Für Henkel sprechen Wachstum, höhere Marge und angehobene Umsatzprognosen. Risiken bleiben eine wachsende Verschuldung und mögliche Integrationsprobleme. Zertifikate bieten Seitwärtsrenditen mit Sicherheitspuffer.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     