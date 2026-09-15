Kinderanteil im Osten niedriger als im Westen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalt hat den geringsten Kinderanteil von allen deutschen Bundesländern, in Baden-Württemberg und Bremen gibt es prozentual die meisten Kinder. Das geht aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamts zum Weltkindertag am 20. September hervor. Im Bundesdurchschnitt lebten Ende vergangenen Jahres 10,8 Millionen Kinder unter 14 Jahren in Deutschland. Das entsprach 12,9 Prozent der Bevölkerung.

"Die Altersstruktur und damit auch der Anteil der unter 14-Jährigen an der Bevölkerung unterscheiden sich regional", teilte das Amt mit. In Baden-Württemberg und Bremen war der Kinderanteil 2025 mit jeweils 13,4 Prozent am höchsten. Danach folgten Hamburg und Bayern mit jeweils 13,2 Prozent. In Sachsen-Anhalt war der Anteil der unter 14-Jährigen mit 11,2 Prozent am geringsten. Danach folgten Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen mit jeweils 11,3 Prozent.