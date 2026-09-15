Sienna Resources Inc. beginnt mit Bohrungen auf dem Goldprojekt Esmeralda County, Walker Lane, Nevada

- Die Bohrungen auf dem Goldprojekt Esmeralda County, das im Trend Walker Lane liegt – einem der ergiebigsten Goldproduktionskorridore Nordamerikas – sind im Gange.

- Es handelt sich um das erste Bohrprogramm von Sienna auf dem Projekt und um das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2026.

- Eine solide Aktienstruktur mit etwas mehr als 40 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien sowie eine starke Liquiditätslage ermöglichen die Durchführung mehrerer geplanter Arbeitsprogramme und Marketinginitiativen in der zweiten Hälfte des Jahres 2026.

15. September 2026 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN-TSX.V, SNNAF-OTCID, A418KR-WKN) (das „Unternehmen“ oder „Sienna“) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrungen auf dem Goldprojekt Esmeralda County des Unternehmens, das innerhalb des ergiebigen Trends Walker Lane in Nevada liegt, begonnen haben. Titan Drilling Ltd. ist vor Ort eingetroffen und führt das erste Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Projekt durch.

Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., erklärte: „Wir sind begeistert, dass auf dem Goldprojekt Esmeralda County jetzt die Bohrungen im Gange sind. Der Trend Walker Lane beherbergt bekanntermaßen signifikante Goldlagerstätten, und dies ist unsere erste Gelegenheit, das Projekt mittels Bohrungen zu überprüfen. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Bohrerfolg angesichts unserer kompakten Aktienstruktur und unserer soliden Liquiditätslage das Potenzial hat, sich überdurchschnittlich stark auf das Unternehmen auszuwirken. Wir gehen zudem davon aus, in den kommenden Wochen mehrere Arbeitsprogramme aktiv voranzutreiben, was Sienna zahlreiche Erfolgschancen eröffnet. Es sind wirklich spannende Zeiten für die Aktionäre von Sienna.“

Über Sienna

Sienna verfügt über mehrere Lithium-Assets in Nevada, zu denen das zu 100 % unternehmenseigene 1.828 Acres große Lithiumprojekt Elko und das 1.231 Acres große Lithiumprojekt Cave Creek gehören, die sich beide im Elko County, Nevada, befinden und direkt an das Lithiumprojekt Nevada North von Surge Battery Metals (NILI) grenzen und von diesem nahezu umgeben sind. Dieses Projekt beherbergt die höchstgradige Lithium-Ton-Lagerstätte in den USA. Im Clayton Valley, Nevada, verfügt Sienna über das 2.300 Acres umfassende Lithiumsole-JV Deep Basin, das Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen aktiv in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens in den USA bietet. Ebenfalls in Nevada hält Sienna das Goldprojekt Esmeralda County, das sich über 1.156 Acres im Trend Walker Lane erstreckt. In Saskatchewan verfügt Sienna über das 31.718 Acres große Projekt Stonesthrow, das direkt neben dem Projekt Rottenstone von Ramp Metals Inc. (RAMP) liegt und höffig auf Gold, Silber und Kupfer ist.